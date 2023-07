Oranjevrouwen beginnen WK met kostbare overwinning tegen Portugal: 1-0

Een gedroomde start op het WK voetbal. Die werd werkelijkheid in het Nieuw-Zeelandse Dunedin. De Oranjevrouwen trapten de mondiale eindronde in groep E af met een naar het zich laat aanzien kostbare 1-0 zege op Portugal.

Bondscoach Andries Jonker bleef stoïcijns en benadrukte continu het belang van het treffen met de Portugese vrouwen. Weliswaar een WK-debutant, maar wel een land in opkomst. De 0-0 tegen Europees kampioen Engeland begin deze maand in een oefenpotje sprak wat dat betreft boekdelen.

In aanloop naar het eerste WK-duel overheersten opvallend vaak randzaken. Na het afvallen van onder anderen eredivisietopscorer Fenna Kalma gingen een 'haka-video' , een geheim gehouden uitslag tegen Zuid-Korea en een keiharde cricketplaat op het trainingsveld van Oranje over de tong.

De ontmoeting in Dunedin had nog een extra lading, want iedereen lijkt ervan uit te gaan dat de Verenigde Staten groep E gaan domineren. De regerend wereldkampioen klopte zaterdag het laag aangeschreven Vietnam al met 3-0 en is donderdagnacht dus de tegenstander van Oranje.

Bij winst op Portugal zou de tweede plaats in de groep, en daarmee plaatsing voor de achtste finales, voor het grijpen liggen. Dat besef leek er vanaf het begin in Dunedin te zijn, want Oranje, spelend in een 3-5-2-formatie, trok vrij snel het initiatief naar zich toe.

Hoekschop

Nadat Lineth Beerensteyn na een actie van Lieke Martens via het been van Carole Costa over had geschoten, leverde de daaropvolgende hoekschop de eerste treffer op. Van der Gragt kopte uit de trap van Sherida Spitse raak, al stond Jill Roord daarbij wel in buitenspelpositie.

Scheidsrechter Katerina Monzoel keurde de 1-0 daarom aanvankelijk af, maar na het raadplegen van de beelden kwam de Oekraïense op haar beslissing terug. Roord stond weliswaar buitenspel, maar van het hinderen van keeper Ines Pereira bleek totaal geen sprake.