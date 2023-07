Blussen bosbranden Rhodos verloopt moeizaam, al meer dan 10.000 evacuaties

De meeste geëvacueerden zijn naar het noorden gebracht. Daar worden ze opgevangen in onder meer scholen, sporthallen en ook thuis bij eilandbewoners. Verder kunnen ze terecht op veerboten die in de haven van de hoofdstad Rhodos liggen. Volgens de Griekse nieuwssite Protothema verwachten de autoriteiten dat er zeker 30.000 mensen geëvacueerd moeten worden.

Op het Griekse eiland Rhodos is een groot aantal mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden. Om hoeveel het gaat is niet helemaal duidelijk: op de Griekse tv is sprake van 8000 mensen, andere bronnen hebben het over 1000 tot 1500 evacués. - NOS

Naast de evacuaties blijft ook het bluswerk op Rhodos doorgaan. De branden woeden rond de badplaats Kiotari, het dorp Apollona en het Gadoura-meer. Protothema schrijft dat de brandweer vanochtend vroeg versterking heeft gekregen. Bij zonsopgang waren er 266 brandweerlieden aan het werk om de branden onder controle te krijgen, met 42 voertuigen, tien blusvliegtuigen en vijf blushelikopters.

Griekenland krijgt hulp van andere landen. Andere Europese landen stuurden blusvliegtuigen en of brandweerlieden om te helpen. Slowakije en Roemenië stuurden brandweerlieden. Turkije stuurde twee blusvliegtuigen en een -helikopter. Verder vliegt er een Jordaans en Israëlisch blustoestel. Ook vandaag wordt extra hulp verwacht en komen er tientallen brandweerlieden en extra voertuigen aan.

Drie hotels in brand

Bosbranden teisteren het eiland al zo'n zes dagen, voornamelijk op de dichtbeboste en dunbevolkte plekken. Maar de branden bereikten gisteren het zuidoosten van Rhodos, waar veel toeristen vakantie vieren. De Griekse burgerbescherming twitterde gisteren dat in 10 procent van de toeristische gebieden op Rhodos branden woeden.

Er zijn in ieder geval drie hotels en een strandtent in brand gevlogen in Kiotari. De Nederlandse Alice Reumkens is een van de honderden vakantiegangers op Rhodos die geëvacueerd moesten worden. Halsoverkop moest ze met haar gezin spullen pakken en haar hotel in Kiotari verlaten. "We zagen het al een beetje aankomen", zegt Alice. "De rook kwam de afgelopen dagen al onze kant op."

Reisorganisatie Corendon zei tegen de NOS dat er zo'n 200 gasten in het getroffen gebied zijn, van wie het merendeel Nederlands is. Twee andere reisorganisaties, D-reizen en Prijsvrij, hebben er zeker 30 Nederlandse toeristen. TUI heeft minder dan tien reizigers in het gebied.