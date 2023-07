Nederlander die op Mallorca op hoofd man poepte, heeft spijt

De Nederlandse toerist die dinsdag op Mallorca op het hoofd van een slapende man poepte, heeft tegen het AD gezegd dat hij "ongelofelijk veel spijt" van wat hij nu zelf een "vernederende en walgelijke" actie noemt.

Een video van het incident werd veelvuldig gedeeld op sociale media en vervolgens opgepikt door media in binnen- en buitenland. In de krant zegt de 25-jarige man dat het hem een stroom aan doodsbedreigingen heeft opgeleverd en dat hij bijna niet meer naar buiten durft. "Mijn leven staat helemaal op zijn kop. En ook dat van mijn naasten. Ik heb zelfs overwogen om te emigreren."

Het voorval vond plaats op de laatste dag van een vakantie met zeven vrienden, zegt de man. In het gesprek met de krant laat hij weten dat hij 's ochtends vroeg zo'n dertig biertjes en twintig shotjes op had toen hij met zijn vrienden op de stenen rand tussen het strand en de boulevard zaten van de badplaats El Arenal.

Daar lag ook een man te slapen. Iemand zou "poep op hem" hebben geroepen. "Op dat moment leek het heel grappig, dus deed ik dat." Iemand van buiten de groep filmde het en zette de video op Snapchat.

Ergernis

Het incident vestigt de aandacht andermaal op de overlast die jeugdige toeristen uit vooral het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland veroorzaken op het eiland.

In 2020 is een wet ingevoerd waarin staat dat mensen die zich misdragen of alcohol drinken op straat meteen beboet kunnen worden op Mallorca. Hotel- en discotheekeigenaren hebben in juni geklaagd dat die wet niet wordt gehandhaafd.

De toeristen drinken zich overdag op het strand in met goedkope drank die ze in supermarkten kopen. Als in de avond dan de kroegen opengaan, zijn ze al dronken.