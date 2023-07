Formule 1-paddock heeft medelijden met De Vries, maar hij is alweer uit beeld

2023 moest een sprong voorwaarts worden voor de renstal (voorheen Toro Rosso) waar Max Verstappen zijn Formule 1-debuut maakte. "We willen elke race vechten voor WK-punten", beloofde teambaas Tost stellig. "Vorig seizoen was door de slechte auto catastrofaal, maar we hebben alle zwakke plekken getackeld. Met de AT04 als wapen kan dit geweldige rijdersduo knokken in de middenmoot."

AlphaTauri zag in De Vries de ideale opvolger van racewinnaar Pierre Gasly. Met zijn ervaring moest de Fries de renstal op sleeptouw nemen. "Ik denk dat Nyck er meteen staat. Hij heeft zich al bewezen", verzekerde teambaas Franz Tost. Ook De Vries oogde zelfverzekerd. "Alles draait om de prestaties op het circuit. De rest is irrelevant. Ik ben er klaar voor."

"De buzz begint nu. Dit is magisch. Hier heb ik mijn hele leven naartoe gewerkt", zei De Vries (28) stralend, terwijl moddervette beats hem overstemmen. "Ik word geleefd en voel me momenteel meer fotomodel dan coureur, maar ik ga genieten van dit verse hoofdstuk. Ik ben eager. Een sterke atleet die wil excelleren."

Het begon zo uitbundig en veelbelovend op een catwalk in The Big Apple. Nóg een Nederlander in de Formule 1. Flashback naar februari, de fashion week in New York. Red Bull's tweede renstal AlphaTauri trekt het doek van de AT04 af en presenteert de coureurs: Yuki Tsunoda en Nyck de Vries.

De Vries' AlphaTauri-avontuur eindigde zoals het begon: met nul punten. Een illusie armer. Een droom in duigen. In de paddock zijn Nyck's sporen verdwenen. De schijnwerpers focussen op zijn opvolger: de Australiër Daniel Ricciardo werd nog net niet binnengehaald als de verlosser.

Prominentste slachtoffer: De Vries. In februari nog door Tost bewierookt als "ervaren coureur die in allerlei raceklasses furore maakte". Diezelfde De Vries werd in aanloop naar de Hongaarse grand prix van dit weekend genadeloos aan de kant geveegd. Tost, gortdroog: "We zagen geen progressie."

Van Tosts mooie woorden is halverwege het seizoen niets terecht gekomen. In het desastreuze 2022 eindigde zijn renstal nog als negende; 2023 verloopt nog belabberder. De WK-stand illustreert het glashelder: AlphaTauri racet met de rode lantaarn. En er zijn al koppen gerold.

Bij nader inzien had De Vries geen schijn van kans. Al na de eerste race was Tost nukkig en cynisch. "Ik geloof mijn eigen mensen niet meer. Ze hebben gouden bergen beloofd, maar ik kijk naar rondetijden. Mijn stopwatch liegt niet."

Japanner Tsunoda veroverde weliswaar een paar WK-puntjes, maar naarmate het seizoen vorderde zakte AlphaTauri verder weg. En dus greep de leiding in: exit De Vries. Al na tien races sneuvelde de Friese vlag.

Niet goed genoeg

Op de Hungaroring serveert Tost nog wat beleefde, plichtmatige afscheidswoorden. "Het was een emotioneel besluit. Nyck heeft het niet gemakkelijk gehad. Er was weinig tijd om te trainen, we reden vaak op circuits die hij niet kende en de auto was niet zo goed."

Toch is het oordeel over zijn pupil niet mals. "We hebben samen met Red Bull Racing Nyck's prestaties bekeken. Het was gewoon niet goed genoeg. Ik verwachtte betere resultaten in Oostenrijk en Silverstone. Banen die hij goed kent, maar we zagen geen verbetering."

Met het oog op de rest van het seizoen greep de leiding in. "Nyck kent de circuits in Singapore, Qatar, Japan, Mexico en Texas niet. Daarom gaan we door met Daniel. Een ervaren winnaar die onze auto competitiever zal maken. Ik ben erg blij met hem."