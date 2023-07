Zweden ontsnapt op het nippertje aan blamage in WK-duel met Zuid-Afrika

Het dappere Zuid-Afrika was dicht bij het eerste WK-punt in de geschiedenis. Maar in de negentigste minuut wist het favoriete Zweden toch de 2-1 te maken.

Zweden staat derde op de wereldranglijst en veroverde al vier keer een medaille op een WK. Het land verloor in de finale van 2003 en werden drie keer derde - in 1991, 2011 en 2019. Zuid-Afrika speelde eenmaal eerder een WK en verloor toen alle duels.

Slordige passes

In eigen land spreken de Zweden momenteel van een gouden generatie, met sterren als Fridolina Rolfö en Stina Blackstenius. Maar de ploeg stelde in de eerste helft in Wellington stelde de ploeg teleur. Zweden had het meeste balbezit, maar Zuid-Afrika was verdedigend sterk en maakte handig gebruik van fouten, zoals slordige passes van Zweden, om het spel te kantelen.