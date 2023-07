Frankrijk niet langs underdog Jamaica, Zweden ontsnapt op WK aan blamage

Wat is het toch met underdogs op dit WK? Jamaica, dat het vorige WK drie nederlagen leed, speelde knap gelijk tegen titelfavoriet Frankrijk: 0-0. Eerder op de dag was het dappere Zuid-Afrika dicht bij het eerste WK-punt in de geschiedenis. Maar in de negentigste minuut wist het favoriete Zweden toch de 2-1 te maken.

Ritme zoek

Vanaf het eerste fluitsignaal in Sydney knokte Jamaica zich in de wedstrijd. Met succes, Frankrijk kwam op geen enkel moment lekker in zijn spel. Dat was mede te danken aan de strakke verdediging van Jamaica. En de fantastisch keepende Rebecca Spencer van Tottenham Hotspur.

Frankrijk had moeite in een ritme te komen, spelers stonden niet goed gepositioneerd en de weg naar de goal werd lastig gevonden. Opvallend, want de ploeg zit vol sterspelers, zoals Wendie Renard, teamgenoot van Daniëlle van de Donk bij Olympique Lyonnais.

Met 72 procent balbezit domineerde Frankrijk, maar het eindeloos rondspelen leverde weinig op. De gevaarlijkste kans kwam in de negentigste minuut van invaller Vicki Becho die de bal voorgaf aan Kadidiatou Diani - die deze wedstrijd de meeste kansen creëerde. Maar haar kopbal stuiterde eerst tegen de lat en daarna tegen de paal.