Spanjaarden naar de stembus, dit kan er na vandaag gebeuren

Ten tweede heeft de partij interesse in de portefeuille cultuur. Daarmee kunnen ze uiteindelijk strijden tegen de feministische beweging en de lhbti-gemeenschap. Als het om die onderwerpen gaat, is Vox veel harder dan de PP. Dat is een traditionele en conservatieve partij, maar zij accepteren wel enkele fundamentele basisrechten, zoals abortus en het homohuwelijk. Vox is daar absoluut op tegen."

"In de regio is nu al te zien wat de plannen zijn van Vox. Er zijn twee portefeuilles waarop ze azen. Ten eerste zal Vox een minister willen leveren voor Landbouw; ze zijn populair op het platteland en bij de boeren. De partij is tegen het huidige klimaatbeleid.

Waardoor staat de PP er in de peilingen beter voor dan de socialisten?

"Het is niet dat Sanchéz' PSOE minder stemmen zal behalen, maar de PP gaat groeien. Dat komt doordat een kleinere centrumrechtse partij is verdwenen. Die stemmen gaan nu naar de PP.

Daarnaast heeft PP-leider Feijóo zich in de campagne gepresenteerd als echte manager. Hij is ver weggebleven van radicale ideeën, waardoor hij aan beide kanten stemmen gaat winnen.

Sánchez heeft tijdens zijn regeerperiode twee ingewikkelde periodes gehad. Ten eerste de coronapandemie, waar hij redelijk ongeschonden uit is gekomen. Maar sinds de oorlog in Oekraïne gaat het land economisch achteruit. Dat heeft de populariteit van zijn regering niet goed gedaan. Daarbij hebben ze zichzelf in de voet geschoten door een wet in te voeren die per ongeluk straffen voor verkrachters heeft verlaagd. Dat is de regering, die zichzelf feministisch noemt, niet in dank afgenomen.

Maar wat we in ons achterhoofd moten houden is dat Spanje nog altijd een vrijgevochten land is. Minder dan 5 procent van de Spanjaarden gelooft niet in klimaatverandering en maar zo'n 9 procent van de bevolking is tegen vluchtelingen. De publieke opinie is niet ineens veranderd, maar de steun voor de huidige regering is geslonken."