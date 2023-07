Band The 1975 cancelt rest van Aziatische tour na ophef over kus

De Britse band The 1975 heeft de rest van zijn tour in Azië geannuleerd. Twee concerten in Indonesië en Taiwan zijn gecanceld, laten de bandleden weten in een verklaring. De mededeling komt een dag nadat de band op een festival in Maleisië van het podium was gehaald toen de leadzanger zich kritisch uitsprak over de anti-lhbti-wetgeving in het land en de bassist van de band vervolgens vol op de mond zoende.

"Helaas is het door de huidige omstandigheden onmogelijk om door te gaan met de geplande shows", schrijft de indiepopband, zonder verder details te geven. De band zou vandaag in de Indonesische hoofdstad Jakarta optreden. Indonesië heeft net als Maleisië een moslimmeerderheid en ook in dat land staan de lhbti-rechten onder druk.

De zoen werd door iemand uit het publiek vastgelegd in een video op TikTok: