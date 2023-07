'Gezellig is het zeker niet': titanenstrijd Vollering-Van Vleuten in Tour Femmes

Het belooft een titanenstrijd te gaan worden de komende week in de Tour de France Femmes: Annemiek van Vleuten versus Demi Vollering, de grande dame van het wielrennen tegenover de veertien jaar jongere renster die driftig aan haar stoelpoten zaagt. "Het gaat spannender worden dan ooit", denkt Quinty Schoens, renster van Parkhotel Valkenburg, die zelf dit jaar niet aanwezig is in de Tour. "Het wordt de allerlaatste clash tussen Demi en Annemiek." De 40-jarige Van Vleuten is - zoals bekend - bezig aan haar laatste jaar als wielerprof en wat zou ze haar carrière graag afsluiten met het rood, roze én het geel. De eerste twee truien heeft ze alweer binnen dit jaar na de eindzege in de Vuelta Femenina en de Giro Donne. Blijft er nog eentje over: de gele trui van de Tour Femmes, die vandaag begint.

Tour Femmes bij de NOS De Tour Femmes is elke dag te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app en op NPO 1. De eerste etappe, met start en finish in Clermont-Ferrand, is vandaag vanaf 12.05 uur te volgen via een stream en vanaf 13.10 uur ook op NPO 1. De finish wordt rond 15.30 uur verwacht.

Belangrijkste kaper op de kust is de 26-jarige Vollering, die bijna alle koersen won waaraan ze meedeed dit jaar: de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik, Waalse Pijl en Strade Bianche. In de Vuelta leek ze Van Vleuten al van de troon te stoten, maar een plaspauze gooide roet in het eten. Het gevolg? Een pissige Vollering en een Van Vleuten die zich van geen kwaad bewust was. Schoens maakt de twee van dichtbij mee in het peloton. "Het zijn aartsrivalen natuurlijk. Gezellig is het zeker niet, maar ze zijn wel professioneel genoeg om daar samen een weg in te vinden. Ze leggen elkaar tijdens de koers het vuur na aan de schenen. Ze maken het elkaar verdomde lastig, maar na de finish zie je ook het onderlinge respect." Wisseling van de wacht Oud-wielrenster en NOS-analist Roxane Knetemann denkt dat er tijdens de Tour weleens een wisseling van de wacht kan plaatsvinden. "Ik denk dat we er haast niet aan ontkomen dat het stokje overgedragen gaat worden in de Tour." "We hebben tot en met de Vuelta gezien dat Vollering kan duelleren met Van Vleuten en misschien wel beter is", vertelt Knetemann. "Er komen scheurtjes in de overmacht van Van Vleuten."

Annemiek van Vleuten na haar zege in de Vuelta - AFP

Knetemann: "Alles bij elkaar opgeteld is Vollering beter, maar Annemiek zou Annemiek niet zijn als ze haar huid niet duur zou verkopen." Schoens, die regelmatig contact heeft met Van Vleuten, voorspelt een kat-en-muisspel. "Net zoals bij Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Demi heeft dit jaar weer een extra stapje gezet, maar bij Annemiek zit er een heel sterke kop op. Als zij eenmaal in de winning vibe is, is ze bijna niet te kloppen." Annemiek-fan Als je het de 24-jarige Schoens vraagt, ziet ze het liefst Van Vleuten het geel mee naar huis nemen. "Ik ben wel een beetje Annemiek-fan, maar SD Worx (de ploeg van Vollering, red.) heeft in de breedte wel een sterkere ploeg dan het Movistar van Annemiek."

De twee beginnen zondag als favorieten en grote concurrenten aan de Tour de France Femmes. Ze hebben een geschiedenis samen. - NOS

SD Worx start de Tour met naast Vollering onder anderen de Belgische Lotte Kopecky en sprintster Lorena Wiebes. Schoens: "Die ploeg gaat Annemiek wel volledig onder druk zetten met demarrages, in de hoop dat ze breekt. En de vraag is dan natuurlijk óf ze breekt. Het is voor Annemiek in elk geval een flinke klus. Ze moet niet één persoon verslaan, maar een hele ploeg." Naam Tour doet veel De Tour start dit jaar niet in Parijs, maar 400 kilometer zuidelijker in Clermont-Ferrand. Dat was vorig jaar, bij de eerste editie, "puur symbolisch", vertelde Tourdirectrice Marion Rousse destijds. Maar Rousse wilde meer, het liefst naar de Pyreneeën en de Alpen. En om dat te kunnen bewerkstelligen is een andere startplaats logischer. Of de Tour Femmes door deze verplaatsing van het Grand Départ, en dus het loskoppelen van de Tour voor mannen, ook minder publiek zal trekken? Knetemann denkt van niet. "De naam 'Tour' doet veel. Mensen kijken vooral naar de Tour omdat het nu eenmaal de Tour is, en dan maakt het niet uit of de mannen of de vrouwen rijden. Ik heb vorig jaar zelf ook onderschat hoe populair het was. En de rensters hebben ook wel laten zien dat ze de aandacht echt waard zijn."