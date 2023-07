Wekdienst 23/7: Spanjaarden naar de stembus • Oranjevrouwen starten aan WK

Goedemorgen! Vandaag gaan ze in Spanje naar de stembus voor de parlementsverkiezingen, waarbij de verwachting is dat de rechts-conservatieve partij zal winnen. En de Oranjevrouwen beginnen aan het WK voetbal in Nieuw-Zeeland en Australië.

Eerst het weer: er is veel bewolking en er valt geregeld regen of motregen. In de middag wordt het in het westen droger en kan de zon even doorbreken. Daar kan het 21 graden worden. Vanavond wordt het geleidelijk droger, maar vannacht komen er vanuit het zuiden opnieuw buien.