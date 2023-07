Vier mensen vermist na zwaarste regenval in 50 jaar in Nova Scotia

Er worden vier mensen vermist na noodweer in de oostelijke Canadese provincie Nova Scotia. De plaatselijke overheid zegt dat het gaat om de hevigste regenval in vijftig jaar.

Door de storm die vrijdag losbarstte viel op sommige plekken in 24 uur tijd meer dan 25 centimeter regen, een hoeveelheid die normaal in drie maanden valt. Door de daarop volgende overstromingen raakten wegen vernield, bruggen beschadigd en kwamen gebouwen onder water te staan.

"We hebben te maken met een beangstigende situatie", zei Tim Houston, de premier van Nova Scotia. Hij zegt dat er tenminste zeven bruggen moeten worden vervangen of herbouwd. De schade aan huizen is volgens Houston niet te overzien.

Volgens de politie zijn er twee kinderen vermist nadat de auto waarin ze zaten te water was geraakt. Bij een ander incident zijn een man en een tiener vermist nadat hun auto in diep water was gereden.

'Nog niet voorbij'

In provinciehoofdstad Halifax en vier andere regio's van Nova Scotia is de noodtoestand uitgeroepen en worden inwoners opgeroepen binnen te blijven. Tenminste 80.000 mensen kwamen zonder stroom te zitten.

De verwachting is dat in het oosten van Nova Scotia de hevige regenval tot zondag door zal gaan. "Mensen moeten er niet van uitgaan dat alles voorbij is. Dit is een zeer dynamische situatie", zei de burgemeester van Halifax.

Het is niet de eerste natuurramp dit jaar in Canada. Bij branden is al meer dan tien miljoen hectare bos verwoest, een recordoppervlakte die neerkomt op tweeënhalf keer die van Nederland.