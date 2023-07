Israëlische premier Netanyahu krijgt pacemaker, te midden van protesten

De Israëlische premier Netanyahu krijgt in de nacht van zaterdag op zondag een pacemaker. Dat heeft hij gezegd in een videobericht. "Ik voel me goed, maar moet naar mijn dokters luisteren", zei de premier.

Vorig weekend werd de Israëlische premier ook al opgenomen in het ziekenhuis. Hij werd toen onwel waarna hij werd opgenomen. Dat werd toen toegeschreven aan uitdroging, maar er werd wel een hartmonitor geplaatst. Nu kreeg hij van die hartmonitor de melding dat hij een pacemaker nodig heeft. Dit apparaat kan zijn hartslag reguleren. De verwachting is dat hij zondagmiddag het ziekenhuis mag verlaten.

Netanyahu wordt behandeld terwijl zijn land in grote onrust verkeert. Zaterdag gingen opnieuw honderdduizenden mensen de straat op uit protest tegen de regering. Ze zijn boos over de plannen om het rechtssysteem te hervormen. Door de wijzigingen van de uiterst rechtse regering krijgt het hooggerechtshof minder macht, en wordt de macht van de politiek juist groter.

Maandag wordt de nieuwe wet naar verwachting goedgekeurd. In ieder geval tot die tijd gaan de demonstraties in Israël door. Actievoerders zijn van plan in tenten te overnachten bij het parlement. Sinds de hervormingen in januari werden aangekondigd, hebben elke week tien- tot honderdduizenden mensen gedemonstreerd. Tegenstanders van de nieuwe wetgeving menen dat Netanyahu en zijn coalitiepartners de democratie ondermijnen en spreken van een "staatsgreep". De plannen zorgen voor grote verdeeldheid en weerstand in Israël.