Outsiders grijpen kans bij World Matchplay: Aspinall en Clayton naar finale

Een verrassende finale bij de World Matchplay: darters Nathan Aspinall (negende van de wereld) en Jonny Clayton (zevende) nemen het morgen in de Winter Gardens Blackpool tegen elkaar op. Eerstgenoemde won van Joe Cullen, de andere finalist versloeg Luke Humphries. De Nederlanders in dit toernooi waren al vrij snel uitgeschakeld. Voor topfavoriet Michael van Gerwen was het avontuur in de eerste ronde al ten einde. Ook Raymond van Barneveld werd direct uitgeschakeld. Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode mochten na de achtste finales naar huis. Bijzonder toernooiverloop Gedurende het toernooi zagen de outsiders hun kans op een fraai resultaat op het 'zomer-WK' alsmaar groeien. Want naast Van Gerwen werden ook wereldkampioen Michael Smith, Peter Wright (tweede van de wereld) en Gerwyn Price (derde) er al snel uit geknikkerd. Voor de tweede keer in de gehele World Matchplay-geschiedenis was er geen darter uit de top-vier geplaatst voor de halve finales.

World Matchplay in Blackpool In de Engelse badplaats strijden de beste 32 darters van de wereld van 15 tot en met 23 juli om de titel. Het is een van de belangrijkste toernooien in het darts. De spelers strijden om een prijzenpot van zo'n 935.000 euro. Anders dan op het WK wordt bij dit toernooi niet in sets gestreden, maar uitsluitend in legs. Elke wedstrijd moet gewonnen worden met minstens twee legs verschil.