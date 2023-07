Stress slaat bij Jumbo-Visma om in trots: 'Nu mogen we zeggen dat Tour binnen is'

De voorsprong was ruim 7,5 minuut, maar in ploegwagen 2 van Jumbo-Visma was het de hele dag doodstil tijdens de voorlaatste etappe van de Tour de France. Angst dat het door een of andere tussenkomst van hogere machten allemaal alsnog mis zou gaan. "Pfoe, spannend was het, hè", pufte sportief directeur Merijn Zeeman na afloop. "Alleen het noodlot kan het nog breken." Hij kon de doemscenario's maar moeilijk uit zijn hoofd weren. "Het is zaak om al de foute gedachten buiten te houden." "Gedurende de dag pakt de spanning iedereen. Ik denk dat we geen woord gezegd hebben in de tweede auto vandaag. Het is gewoon super spannend als je zo'n grote wedstrijd kan winnen."

Zelfs nu Jonas Vingegaard met 7,5 minuut voorsprong aan de laatste bergetappe begon, was Merijn Zeeman er niet gerust op. - NOS

En ja, het had zomaar fout kunnen aflopen, bleek uit de nare valpartijen van Carlos Rodriguez, nummer vier uit het klassement, en Jumbo-superknecht Sepp Kuss, die hevig bloedend de finish van de twintigste etappe bereikte. Of door een zonderlinge fan, zoals een man die op de slotklim vlak voor de drie koplopers Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en Felix Gall nog even overstak en bijna tegen de gele en witte trui botste. Dylan van Baarle wierp zichzelf nog op als soort stormram, waarbij hij net niet uithaalde naar een fan die wel heel erg in de weg stond. "Mensen staan midden op de weg. We weten allemaal wat er al is gebeurd deze Tour, dan kun je ze maar beter een beetje op tijd erop attenderen dat ze aan de kant moeten gaan." 'Bevestiging' Enfin, in alle nervositeit en ondanks 7,5 minuut voorsprong bleef geletruidrager Vingegaard ongedeerd. De Jumbo-kopman brengt het geel zondag naar Parijs en de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma en een Deen met superbenen winnen de Tour de France voor de tweede keer op rij.

Een samenvatting van de twintigste etappe in de Tour de France, een korte maar pittige bergrit door de Vogezen. - NOS

"Een bevestiging", noemt Zeeman het vooral. Een bevestiging van dat het plan na de zege van 2022 ook in 2023 werkt, een van een sterke ploeg bouwen, waarin alle renners, ook die van het kaliber Wout van Aert, complete toewijding tonen aan de gele trui. De ploeg, de ploeg, de ploeg. Vraag Vingegaard wat de reden is achter zijn tweede Tourzege op rij en hij zegt: de ploeg. Zaterdag weer. "Ik had dit nooit gekund zonder mijn fantastische team. Ze waren er elke dag voor me. Ze hebben het zo goed gedaan de afgelopen drie weken. Ik ben heel blij voor ons allemaal."

Met 'ze' doelde Vingegaard op Van Aert, Kuss, Tiesj Benoot, Nathan van Hooydonck en Christophe Laporte. Én op twee Nederlandse debutanten in de Tourploeg van Jumbo-Visma: nationaal kampioen Van Baarle, als locomotief op (vooral) het vlakke, en Wilco Kelderman, als ijzersterk en trouw wagonnetje in de klimtrein. "Vanaf het begin zaten we er supergoed in. Mijn eerste Tour met Jumbo-Visma en dan het gelijk zo kunnen doen, dat geeft veel vertrouwen voor de rest", zei Van Baarle in finishplaats Le Markstein. Kelderman is opgelucht dat het gelukt is. "Een droom wil ik niet zeggen, maar het is het hoogst haalbare: met de ploeg de Tour winnen en zo domineren als ploeg. Een geweldig gevoel."

Alle stress van drie weken Tour maakte bij Zeeman na de finish plaats voor trots. "Ja, nu mogen we zeggen dat het binnen is inderdaad. Ik denk dat het heel speciaal is dat het ons is gelukt om twee keer de Tour te winnen, maar ook om drie keer de Vuelta gewonnen te hebben. En nu ook de Giro. Een geweldig rijtje, daar ben ik heel trots op." Koele Deen En één man bleef o zo koel onder alle Tourgekte, de man die ook koel moest blijven: Vingegaard. "Ik had het gevoel dat er minder druk was dan vorig jaar. Toen hadden we het nog niet gewonnen. Nu wel", analyseerde de Deen. "Als ik nu niet had gewonnen, konden we altijd bij ons pensioen zeggen dat we hem ooit hebben gewonnen." Nu kunnen ze als pensionado's zeggen dat ze 'm twee keer hebben gewonnen. In de perszaal na de voorlaatste etappe praatte Vingegaard nog wat bij met Tom Dumoulin: