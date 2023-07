Nederlandse softbalsters veroveren WK-ticket: 'Dit voelt heel goed'

Jessie van Aalst sloeg in de eerste inning Britt Vonk en Brenda Beers binnen en gooide daarnaast ook nog eens een sterk wedstrijd (acht keer drie slag). Lisa Hop loste haar in de laatste inning af en hield net als Van Aalst de Chinezen van scoren af.

"Dit voelt heel goed", zegt captain Britt Vonk in Langs de Lijn. "We begonnen het toernooi moeizaam, maar hebben geloof en vertrouwen in elkaar gehouden. Toen het moest, stonden we er."

De Nederlandse softbalsters hebben zich geplaatst voor het WK van 2024 in Italië. Bij het kwalificatietoernooi in Valencia waren twee tickets te verdienen. Oranje pakte er een door China te verslaan met 2-0. Het andere ticket gaat naar Puerto Rico.

Eerder in het toernooi had Nederland nog van beide landen verloren. "Uit die eerdere nederlagen tegen Cuba en China hebben we veel kunnen halen, wat we goed hebben gebruikt om vandaag twee keer te winnen", verklaart Vonk de wederopstanding van haar team.

Over het optreden van haar ervaren teamgenoot Van Aalst, aan slag en als werper, is Vonk een en al lof. "Ze is een buitenvelder, maar heeft het pitchen dit jaar weer opgepakt. Dat zij in een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar er staat en dit doet, is heel bijzonder. Jessie is een alleskunner. Ik denk dat ze nu lekker blijft pitchen."

Wereldkampioen worden

"Ons doel is om wereldkampioen te worden volgend jaar in Italië", steekt Vonk de ambitie van de softbalsters niet onder stoelen of banken. "Dit is het eerste deel van die reis. We zijn Europees kampioen, dus de Europese landen op het WK moeten we kunnen verslaan. De beste landen zijn Japan en de Verenigde Staten, maar ook die zijn te pakken."