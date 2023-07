Luiten valt bij Brits Open terug naar 41ste plaats met Ryder Cup in achterhoofd

Luiten behoort dit jaar met zes noteringen in de top-10 en vier podiumplaatsen tot de best presterende golfers in Europa en hoopt over ruim twee maanden op deelname aan de Ryder Cup.

Eerder dit jaar greep hij net naast de eindzeges in München en op de Britse Masters, maar Luiten kreeg beide keren wel de bevestiging dat hij helemaal terug is na mentale problemen.

Harman houdt stand

Leider Brian Harman begon met een marge van vijf slagen op Tommy Fleetwood, maar na vier holes was het verschil nog maar twee en de spanning leek weer terug. De Amerikaan herstelde zich echter knap van twee vroege bogeys en halverwege de ronde was zijn voorsprong alweer vier.

Harman liep daarna weer uit, kwam na een 69 ronde binnen en heeft met z'n totaal van 201 (-12) vijf slagen voorsprong op zijn nieuwe naaste belager, landgenoot Cameron Young (66).