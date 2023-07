Rolstoeltennislegende Vergeer opgenomen in Hall of Fame: 'Dit is magisch'

"Het is heel bijzonder om op deze manier onderdeel te worden de tennisgeschiedenis." Dat zegt voormalig rolstoeltennisster Esther Vergeer over haar toetreding tot de International Tennis Hall of Fame (ITHF) vandaag in een speciale ceremonie.

Vergeer, winnares van 21 grandslamtitels en 7 gouden paralymische medailles, is al een paar dagen met haar familie in de Amerikaanse stad Newport, waar de ITHF z'n hoofdkantoor heeft. Het is een belangrijke plek in de Amerikaanse tennisgeschiedenis, want in 1881 vond in Newport de eerste editie van de US Open plaats, destijds het tweede grandslamtoernooi ooit.

Lleyton Hewitt was in 2021 de laatste tennisser die werd toegevoegd aan de Hall of Fame.

'Grootste eer die je kunt krijgen'

"Dit de grootste eer die je kunt krijgen. Voor mij als atleet, mens en voor mijn resultaten", zegt Vergeer in gesprek met de NOS. "Mensen kunnen hier in dit museum op deze historische plek over mij lezen. Hoe ik me heb ontwikkeld als atleet en over de ontwikkeling van het rolstoeltennis."

Op de erelijst van de Nederlandse staat geen maat: naast al haar titels stond Vergeer tijdens haar actieve carrière van 2000 tot en met 2013 liefst 668 weken eerste op de wereldranglijst en schreef ze 470 achtereenvolgende partijen op haar naam. Ze won ook nog eens 136 titels als dubbelspeelster.