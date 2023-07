Medewerker Tomorrowland overleden, vermoedelijk door gebruik drugs

Op muziekfestival Tomorrowland in België is vrijdagavond een medewerker overleden. Op basis van voorlopig onderzoek meldt de politie dat het sterfgeval te maken heeft met drugsgebruik, schrijft de VRT.

De 26-jarige man uit Mechelen overleed op de camping voor festivalmedewerkers. Er zijn geen sporen van geweld gevonden. De organisatie van het dancefeest, met honderdduizenden bezoekers verspreid over twee weekenden, is geschrokken van het overlijden.

Een forensisch arts heeft samen met agenten de situatie onderzocht. "Uit die bevindingen blijkt dat het om een druggerelateerd overlijden zou gaan", zegt de politie tegen de Vlaamse omroep. Autopsie en toxicologisch onderzoek moeten duidelijkheid geven over wat er is gebeurd.

'Leven mee met familie en vrienden'

"We leven in de eerste plaats mee met de familie en vrienden", meldt de organisatie van Tomorrowland. Het festival is een van de grootste dancefeesten ter wereld en heeft zo'n 15.000 medewerkers. Drugsgebruik is verboden, "maar we kunnen niet uitsluiten dat hier toch drugs worden genomen, gekocht en verhandeld", zegt een woordvoerder tegen de VRT.

Het is bij voorgaande edities vaker voorgekomen dat iemand overleed na gebruik van drugs. In 2018 stierven twee vrouwelijke bezoekers, nadat ze waren opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken te veel water te hebben gedronken na gebruik van xtc. In 2012 overleed een 26-jarige vrouw door een overdosis.