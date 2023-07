Tweet met Timmermans in nazi-uniform 'stomme fout', zegt lokale politicus

Lammers zegt tegen de regionale omroep dat hij verbaasd is over de ophef. Hij had de tweet over Timmermans bij iemand anders gezien en wilde deze delen vanwege de "interessante reacties" eronder.

"Ik wilde een tweet van iemand anders met de afbeelding delen, maar in plaats daarvan heb ik de afbeelding per ongeluk zonder context gedeeld. Toen ik hierachter kwam heb ik deze snel verwijderd." Lammers wilde naar eigen zeggen laten zien hoe Nederlanders naar de PvdA'er kijken.

Eurocommissaris Timmermans maakte deze week bekend dat hij bij de Kamerverkiezingen in november de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks wil aanvoeren.