Hete verkiezingsstrijd Spanje, rechtse uitdager lijkt voor te staan

Met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden gaan de Spanjaarden morgen naar de stembus. Bij de parlementsverkiezingen staat het land op een kruispunt: gaat het door onder de progressieve premier Sánchez, of gaat de kiezer voor de centrumrechtse Partido Popular? Het is een spannende strijd tussen de zittende premier met zijn socialistische PSOE en de PP van Alberto Núñez Feijóo. Volgens de laatste peilingen, van begin deze week, gaat de PP met zo'n 140 van de 350 zetels aan kop. De PSOE komt in de peiling op 108 zetels. Een groot verschil dus, maar veel Spanjaarden hebben het gevoel dat het nog geen gelopen race is. De verkiezingen stonden eigenlijk gepland voor eind dit jaar. Na een grote nederlaag voor PSOE in de regionale en lokale verkiezingen afgelopen mei nam Sánchez een grote gok: hij besloot de parlementsverkiezingen te vervroegen. Waarschijnlijk een tactische zet, al lijkt die nu juist negatief uit te pakken voor zijn partij. In de relatief korte campagne is het de afgelopen maanden hard tegen hard gegaan. In het tv-debat waarin de twee premierskandidaten tegenover elkaar stonden, werd op de persoon gespeeld. En zelfs op straat worden kandidaten belachelijk gemaakt op de campagneposters van de tegenpartij.

Verkiezingsposter van de rechtse partij Vox: "Sanchez heeft honderden van deze monsters op straat losgelaten", staat er - AFP

Als de peilingen uitkomen, slaat Spanje morgen dus rechtsaf. Als de Partido Popular inderdaad de grootste wordt, kan leider Alberto Feijóo de nieuwe premier worden. De van huis uit conservatief-christelijke partij is al decennia een van de grootste partijen van het land. In hun verkiezingsprogramma zeggen ze dat Spanje klaar is om een nieuwe weg in te slaan. Er wordt gehamerd op de wederopbouw van de economie, instellingen en samenleving. De partij zegt Spaanse tradities hoog in het vaandel te hebben. Feijóo heeft in de campagne al aangegeven dat hij openstaat voor een coalitie met het ultrarechtse Vox. Die partij staat vooral bekend om zijn anti-migratiestandpunten en is in het verleden in opspraak geweest, omdat sommige politici openlijk achter het Franco-regime stonden. Omdat de PP grote winst heeft geboekt bij de regionale en lokale verkiezingen, worden steeds meer gemeenten geleid door een coalitie van de PP en Vox. In die plaatsen wordt de conservatieve agenda nu al zichtbaar. Bijvoorbeeld in Gijón, in het noorden van het land. Het nieuwe, rechts-conservatieve stadsbestuur heeft besloten dat stierenvechten daar weer mag en dat leidt tot felle discussies in de stad:

Bij de parlementsverkiezingen staat het land op een kruispunt: gaat het door onder de progressieve premier Sánchez, of gaat de kiezer voor de centrumrechtse Partido Popular? Die laatste partij wil Spaanse tradities in ere houden, zoals het stierenvechten. - NOS