Soap Mbappé: PSG passeert superspits, spelersvakbond dreigt met rechtszaak

Het is onrustig in Parijs: Kylian Mbappé ligt overhoop met Paris Saint-Germain. De 24-jarige superster weigert zijn contract te verlengen, waarna de club hem passeerde voor een trainingskamp in Japan. De Franse spelersvakbond dreigt nu een zaak aan te spannen tegen PSG.

Een flinke soap dus, waarbij een kleine uitleg geen overbodige luxe is. Aanvaller Mbappé, vorig seizoen topscorer van Frankrijk met 29 doelpunten, wil zijn verbintenis in Parijs tot de zomer van 2024 uitdienen. Hij is niet bereid het contract te verlengen.

Honderden miljoenen

Daarmee plaatst de Fransman zijn club in een lastig parket, want als Mbappé dit seizoen blijft dan loopt hij volgende zomer gratis de deur uit. De Fransman wil graag naar Real Madrid, maar de Madrilenen kunnen de afkoopsom van honderden miljoenen euro's nu niet ophoesten.

Het gevolg: PSG oefent, door hem te passeren, druk uit op de Franse aanvaller om toch bij te tekenen. Want op deze manier kan Mbappé geen speelminuten maken. Daar wil de UNFP, de Franse spelersvakbond, een stokje voor steken.