Nederlandse toeristen op Rhodos: 'Ons hotel staat in brand'

Op het Griekse eiland Rhodos hebben vele honderden toeristen hun hotels moeten verlaten vanwege grote bosbranden. Ook de Nederlandse Alice Reumkens en haar gezin moesten halsoverkop hun spullen pakken.

"We lagen vanmiddag aan het zwembad toen we grote rookwolken zagen", vertelt Reumkens aan de NOS. "Ik zag het hotelpersoneel al paniekerig bellen. We kregen te horen dat we ons geen zorgen hoefden te maken, maar we zijn toch maar spullen gaan inpakken." Kort daarna kregen zij, haar man en twee kinderen te horen dat ze inderdaad geëvacueerd moesten worden.

De afgelopen vijf dagen woedden al grote bosbranden op het eiland, voornamelijk op dichtbeboste en dunbevolkte plekken. De branden hebben nu ook het zuidwesten van Rhodos bereikt, waar veel toeristen vakantie vieren. "We zagen het al een beetje aankomen", zegt de Nederlandse. "De rook kwam de afgelopen dagen al onze kant op."

Spullen nog op kamer

In het noorden van de badplaats Kiotari zijn drie hotels in brand gevlogen. Ook het hotel waar Reumkens met haar gezin verblijft staat in brand. "Ik hoorde dat het hoofdgebouw in brand staat. Al onze spullen liggen nog in de hotelkamer."

Omdat de gasten het hotel in de hitte te voet moesten verlaten, hebben ze hun koffers moeten achterlaten. "We hebben meegenomen wat we konden dragen. Ik heb snel een telefoonoplader meegenomen, mijn paspoort en wat zonnebrandcrème." Op het eiland loopt de temperatuur overdag op tot wel 40 graden.

Bewoners en toeristen moesten uit voorzorg vertrekken: