WK-tegenstander Portugal, team in opmars: 'Oranje kan in problemen komen'

Voor Portugal, zondag de eerste tegenstander van de Oranjevrouwen, is deelname aan het WK voetbal een primeur. De Portugese vrouwen deden in 2017 en 2022 mee aan het EK, maar waren niet eerder present op een WK. "De eerste van vele", luidt de optimistische boodschap in een promotiefilmpje van de Portugese voetbalbond. Anouk Dekker, met Oranje actief op de EK's van 2013 en 2017 en de WK's van 2015 en 2019, speelde de afgelopen twee jaar voor Sporting Braga in de Portugese competitie. Uit ervaring weet ze dat het Portugese vrouwenvoetbal in de lift zit. "Ze kunnen het Nederland heel moeilijk maken", zegt Dekker. "Het is een mix van ervaring en talent." Gelijkspel tegen Wiegmans Engeland Vorig jaar op het EK nam Oranje met bondscoach Mark Parsons aan het roer een 2-0 voorsprong en kwam Portugal terug tot 2-2, waarna Daniëlle van de Donk voor een benauwde zege zorgde. Een 0-0 gelijkspel begin deze maand tegen Sarina Wiegmans Engeland toonde andermaal de kracht van het Portugese team.

Afbeelding ter illustratie - NOS

"Ik was verrast", zegt Dekker over die oefenwedstrijd van Portugal, de nummer 21 van FIFA-ranglijst, op bezoek bij de Europees kampioen. "Het zegt wel wat dat ze een topland als Engeland op een gelijkspel houden, al misten de Engelsen veel kansen." Na een loopbaan bij achtereenvolgens het Duitse FFC Heike Rheine, FC Twente en vierenhalf jaar bij het Franse Montpellier tekende Dekker in 2021 bij Sporting Braga, dat uitkomt op het hoogste Portugese niveau. De nu 36-jarige Dekker heeft het Portugese vrouwenvoetbal in twee jaar zien groeien. Dekkers Braga-collega's Patricia Morais, Ana Rute, Dolores Silva en Carolina Mendes maken deel uit van de Portugese WK-selectie. Morais is normaal gesproken de eerste keus onder de lat bij de Portugese vrouwen en middenvelder Dolores Silva doorgaans de aanvoerster. "Dolores Silva is een echte nummer zes", zegt Dekker. "Ze is een sobere speelster, maar heel belangrijk. Ze ziet het spel. Carolina Mendes is een ervaren, hard werkende spits. Als het nodig is, kan ze power brengen voorin. Ik verwacht niet dat ze start." Rijzende ster Francisca 'Kika' Nazareth Jéssica Silva is al jaren de sterspeelster van de Portugese ploeg. Ze vormt met Diana Silva een snel en gevaarlijk spitsenkoppel. Francisca 'Kika' Nazareth is volgens Dekker ook een speelster om in de gaten te houden. De pas 20-jarige rijzende Portugese ster was vorig jaar op het EK tegen Oranje nog invalster. "Echt een topspeelster", weet Dekker. "Heel beweeglijk, creatief, een goed balgevoel, goed in de kleine ruimte. Een mooie speelster om naar te kijken. Voordat ze de bal krijgt, weet ze al waar ze heen moet. Soms dribbelt ze iets te veel, maar zo'n speelster maakt het verschil."

Dekker: "Ik verwacht niet dat Portugal op de aanval gaat spelen, maar als Kika de bal krijgt en ze geeft een steekpass op die twee supersnelle spitsen Diana en Jéssica, dan kan Nederland in problemen komen." Dominantie Benfica Een blik op de WK-selectie van Portugal geeft weer welke club de dominante factor is in het Zuid-Europese land: Benfica. De club uit Lissabon is met negen speelsters hofleverancier van de WK-selectie. Onder anderen Jéssica Silva en Kika Nazareth komen uit voor de kampioen. De dominantie van Benfica in het vrouwenvoetbal is pas iets van de afgelopen jaren. Drie keer op rij werden de vrouwen van Benfica kampioen, afgelopen seizoen met een ruime voorsprong op Sporting, dat drie speelsters levert in de WK-selectie. FC Twente maakte de afgelopen twee jaar al kennis met de kracht van Benfica. In zowel 2021 als 2022 werd Twente door de vrouwen uit Lissabon uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League, waarna voor de Portugese kampioen de groepsfase het eindstation werd.

De grote afwezige op het hoogste Portugese niveau is FC Porto. Jéssica Silva, van Benfica, deed onlangs een oproep aan FC Porto om ook toe te treden tot de professionele vrouwencompetitie. "FC Porto zou niet mogen ontbreken", zei Silva. "Het vrouwenvoetbal heeft iedereen nodig." 'Wees irritant, jaag ze op de kast' Nederlandse clubs en teams hebben het traditioneel moeilijk tegen Portugese tegenstanders. Dekker geeft een tip: "Wees irritant. Dan jaag je ze op de kast. Ze spelen met veel emotie. Als Nederland slim is, doen ze een beetje irritant om de Portugese speelsters uit de tent te lokken." Dekker genoot van haar tijd in Portugal. Die tijd zit er nu op. De 87-voudig international denkt na over het vervolg van haar loopbaan. Eén ding zal ze missen als kiespijn van het spelen in Portugal. "Dat gegil, ook als er niets aan de hand is", zegt Dekker. "Portugese scheidsrechters zijn daar heel gevoelig voor. Dat is best lastig. Ik ben fysiek sterker en dan gaat er weleens iemand liggen. Gelukkig hebben we nu de VAR, dat scheelt."