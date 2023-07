Ruim duizend mensen geëvacueerd vanwege branden Rhodos, ook zeker 200 Nederlanders

Het was vrijdag gemiddeld 36,5 graden in Griekenland, maar op veel plekken kwamen temperaturen boven de 40 graden uit. Er worden voor morgen ook extreme temperaturen verwacht.

Reisorganisatie Corendon zegt tegen de NOS dat er zo'n 200 Nederlandse gasten in het getroffen gebied zijn en dat die nu zijn geëvacueerd. Ze worden opgevangen in bijvoorbeeld sporthallen. Corendon zoekt alternatieve accommodaties, maar probeert zoveel mogelijk reizigers terug te halen naar Nederland.

Griekenland-correspondent Thijs Kettenis:

"De evacuatie is snel op gang gekomen nadat het vuur zich verspreidde. De brand woedt al vijf dagen in de bergen. Eerder liepen toeristische gebieden geen gevaar, maar de branden kwamen nu in de buurt van hotels. Een deel van de gasten is per bus geëvacueerd, het grootste deel wordt vanaf de stranden per boot in veiligheid gebracht. De marine, de Griekse kustwacht en privéboten hebben bevel gekregen om te helpen.

Het is nog niet bekend waar die toeristen worden ondergebracht en dat belooft geen makkelijke klus te worden vanwege het hoogseizoen daar. Inmiddels zou een deel van die drie hotels vlam hebben gevat. Het is nog niet duidelijk of er Nederlanders bij zitten.

Het is opvallend omdat die branden, die al een tijd aan de gang zijn door de extreme hitte, nu juist waren gaan liggen. De afgelopen dagen namen ze af omdat er minder wind was. Maar omdat het zo heet en droog is, is er niet veel nodig om ze weer te laten oplaaien."