Pogacar wint prestigestrijd met Vingegaard in voorlaatste etappe Tour

Tadej Pogacar heeft zijn Tour de France in de voorlaatste etappe dan toch nog een beetje gered. De Sloveen versloeg na een korte, maar zware bergrit door de Vogezen de Oostenrijker Felix Gall en geletruidrager Jonas Vingegaard in de sprint naar Le Markstein. Het was Pogacars tweede ritzege deze Ronde van Frankrijk, waarin hij in het algemeen klassement tweede zal eindigen achter Vingegaard. Voor de eindzege maakte Pogacars zege allemaal niets uit: de voorsprong van Vingegaard op Pogacar was en blijft zo'n 7,5 minuten. Zondag komt het peloton aan in Parijs. Laatste dans Vingegaard en Pogacar begonnen op 13 kilometer van de finish, ruim 5 kilometer voor de top van slotklim Col du Platzerwasel, aan hun laatste dans van deze Tour. Beide renners wilden toch nog graag de dagzege. Pogacar opende de aanval en Vingegaard sprong er achteraan, maar hij wilde vervolgens om welke reden dan ook niet overnemen. Samen naar de streep rijden en dan sprinten om de dagzege lag voor de hand. Maar de gele en witte trui begonnen aan een opmerkelijke surplace. Bijna volkomen stil bleven de twee plots halverwege de berg staan en toen stoof Gall voorbij. Vingegaard en Pogacar gingen er achteraan en het drietal reed in een niet al te hoog tempo naar de finish, dat op een hellend plateau op de col du Platzerwasel lag. Door gehannes van Vingegaard en Pogacar, die meer op elkaar letten dan op Gall, konden de tweelingbroers Adam en Simon Yates nog aansluiten. Maar in de sprint was Pogacar uiteindelijk verreweg de sterkste.

Tadej Pogacar wint de voorlaatste etappe van de Tour de France. - NOS

Om de eindzege in de Tour ging het niet meer deze voorlaatste etappe, maar toch moest hier en daar nog worden afgerekend. Voor de derde plek in het klassement bijvoorbeeld, waar Adam Yates bleef staan. Voor de bollentrui, die van Giulio Ciccone bleef. Maar toch ook voor de dagzege, waar een lokale wielerheld op aasde. Pinot-bocht Even zal de Franse Thibaut Pinot gedroomd hebben van de perfecte afsluiting van zijn Tourcarrière. Een ritzege in zijn eigen regio, in de bergen die hij zo goed kent. Pinot is bezig aan zijn laatste wielerseizoen en trotseerde vandaag dus zijn laatste bergen in de ronde van zijn vaderland, die hij dit jaar voor de tiende keer reed. Pinots fanatieke fans stonden in een speciale Pinot-bocht zaterdagochtend vroeg al klaar op de Petit Ballon, de voorlaatste klim van de dag. Die klim opdraaiend, kon Pinot zich in de kopgroep niet meer inhouden en stoof ervandoor. De hele klim reed hij solo omhoog. Omringd door zijn dolenthousiaste volgelingen braken er twee vleugels door zijn FDJ-shirtje heen.

Fransman Thibaut Pinot is bezig aan zijn laatste Tour de France en komt in zijn laatste bergetappe als eerste boven op de Petit Ballon, in zijn eigen regio, waar zijn fans met honderden staan te juichen. - NOS

Pinots fans hadden hem het liefst met fiets en al de lucht in gehesen en naar de finish boven op de Col du Platzerwasel gedragen. Maar halverwege die slotklim werd Pinot bijgehaald door achtervolger Thomas Pidcock en Warren Barguil. En even later sloten de drie sterkste mannen van de dag Vingegaard, Pogacar en Gall ook al aan. Pinot loste direct.

Tour de France etappe 20 - NOS

Een klim vóór die Pinot-gekte vierde bergkoning Giulio Ciccone en de Lidl-Trek-ploeg zijn eigen feestje. Vlak voor de top van de Ballon d'Alsace, de eerste van zes beklimmingen van de dag, gingen Ciccone, Mattias Skjelmose en Mads Pedersen als Lidl-Trek-trio op avontuur om die bergtrui veilig te stellen. Flinke namen als onder anderen Mathieu van der Poel, Pidcock, Stefan Küng, Neilson Powless, Ion Izaggire, Mikel Landa en Julian Alaphilippe sprongen mee. Groot werd het gat nooit, niet meer dan een halve minuut, maar dat was wel genoeg voor Ciccone om op de eerste drie cols de meeste bergpunten op te rapen. De Italiaan was definitief zeker van de eindzege in het bergklassement toen hij ook als eerste de Col de la Schlucht over was gegaan. Juichend passeerde de Italiaan de streep.

Giulio Ciccone volbrengt zijn missie: de eindezege pakken in het bergklassement. Boven op de Col de la Schlucht juicht Ciccone alsof hij de rit gewonnen heeft. - NOS