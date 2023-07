Honderden demonstranten bij Deense ambassade in Irak om koranverbranding

In Bagdad hebben honderden mensen geprotesteerd bij de Deense ambassade naar aanleiding van berichten over een koranverbranding in Kopenhagen. De demonstranten probeerden ook het ambassadegebouw te bestormen in de zwaarbeveiligde Groene Zone in de hoofdstad, waar veel ambassades en overheidsgebouwen staan.

Maar het lukte de demonstranten niet om de zone binnen te komen. Er werden waterkanonnen ingezet door veiligheidstroepen. Onder de betogers waren voornamelijk aanhangers van de geestelijke en politiek leider Muqtada al-Sadr, die veel invloed heeft bij de sjiitische bevolking in het land en zijn aanhangers vaker oproept de straat op te gaan.

De ultranationalistische Danske Patrioter-groep zou gisteren een koran verbrand hebben voor de Iraakse ambassade in Kopenhagen. Op een video die de groep op Facebook heeft geplaatst is te zien dat een boek dat op een koran lijkt, in brand wordt gestoken. Ook liepen mensen over een Iraakse vlag heen.

De politie bevestigde aan Deense media dat er inderdaad een boek verbrand is vlak bij de ambassade, maar liet in het midden of het inderdaad een koran was. De Deense regering heeft de actie wel veroordeeld.

Zweedse ambassadeur uitgezet

In Irak heerst al langer onrust door koranverbrandingen in Scandinavische landen. Donderdag werd de Zweedse ambassade in Bagdad door honderden mensen bestormd uit protest tegen de aankondiging van een koranverbranding voor de Iraakse ambassade in Stockholm.

Later die dag maakte de Iraakse regering bekend de Zweedse ambassadeur uit te zetten omdat er voor die verbranding toestemming was gegeven. De premier dreigde de diplomatieke banden met Zweden te zullen verbreken als er nog een keer een koran verbrand wordt in het land.

In de Zweedse hoofdstad werd overigens die dag geen koran verbrand, maar scheurde een man wel bladzijden uit het heilige boek. Ook stond hij op de koran en een Iraakse vlag. Twee weken geleden verbrandde dezelfde man, een Iraakse vluchteling, een koran voor een moskee in Stockholm, naar eigen zeggen omdat de koran terreur verspreidt.

Daar kwamen veel verontwaardigde reacties op, zowel uit westerse als overwegend islamitische landen.