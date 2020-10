Kluivert op huurbasis naar Leipzig, Sevilla presenteert Rekik en Idrissi

RB Leipzig huurt Justin Kluivert de rest van het seizoen van AS Roma. De 21-jarige aanvaller verhuisde na een sterk seizoen in de hoofdmacht van Ajax in 2018 voor ruim 17 miljoen euro naar Roma, waar hij een contract tot medio 2013 tekende.

In zijn eerste twee seizoenen kwam hij tot 51 wedstrijden en 5 doelpunten. De zoon van oud-international Patrick Kluivert viel zaterdagavond nog in bij Roma in de gewonnen uitwedstrijd tegen Udinese (0-1).