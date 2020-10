Kluivert op huurbasis naar Leipzig, Sevilla presenteert Rekik en Idrissi

Justin Kluivert in actie voor AS Roma - AFP

RB Leipzig huurt Justin Kluivert de rest van het seizoen van AS Roma. De 21-jarige aanvaller verhuisde na een sterk seizoen in de hoofdmacht van Ajax in 2018 voor ruim 17 miljoen euro naar Roma, waar hij een contract tot medio 2023 tekende. In zijn eerste twee seizoenen kwam hij tot 51 wedstrijden en 5 doelpunten. De zoon van oud-international Patrick Kluivert viel zaterdagavond nog in bij Roma in de gewonnen uitwedstrijd tegen Udinese (0-1).

Leipzig, getraind door Julian Nagelsmann, bereikte afgelopen seizoen verrassend de halve finales van de Champions League. Daarin was Paris Saint-Germain met 3-0 te sterk. Met Kluivert krijgt Leipzig binnenkort een kans op revanche. De Duitse en Franse ploeg zijn namelijk aan elkaar gekoppeld in groep H van de Champions League.

Rekik en Idrissi gepresenteerd bij Sevilla Of het met de beslissende doelpunten van Luuk de Jong in de laatste triomf in de Europa League te maken heeft, is niet duidelijk. Maar dat Sevilla de eredivisie scherp in het vizier heeft is duidelijk. Vandaag presenteerde de Spaanse topclub behalve Oussama Idrissi - die voor 12 miljoen euro (exclusief bonussen) is overgenomen van AZ - ook oud-PSV'er Karim Rekik.

De 25-jarige Rekik, viervoudig Oranje-international, speelde tussen 2013 en 2015 bij PSV. Daarna kwam hij uit voor Olympique Marseille en Hertha BSC. Sevilla maakt ongeveer vier miljoen euro over voor de verdediger, die een contract tot medio 2025 tekende.

Clubloze Van der Heijden terug naar Tilburg Jan-Arie van der Heijden hoopt zijn loopbaan nieuw leven in te blazen bij zijn oude club Willem II. De 32-jarige verdediger, wiens contract bij Feyenoord niet verlengd werd, heeft in Tilburg een contract tot het einde van het seizoen ondertekend. Van 2009 tot 2011 werd Van der Heijden door Willem II gehuurd van Ajax. Daarna speelde hij voor Vitesse en Feyenoord. In Rotterdam-Zuid was hij basisspeler in het kampioensjaar 2016/2017. Ook won hij twee keer de KNVB-beker met Feyenoord.

Jan-Arie van der Heijden keert terug naar Willem II - Pro Shots

Onder Dick Advocaat raakte Van der Heijden uit de gratie. De clubloze Van der Heijden gaf deze zomer te kennen zijn zinnen te hebben gezet op een buitenlands avontuur, maar blijft dus toch in de eredivisie. Willem II is stroef aan het seizoen begonnen. In de voorronden van de Europa League werden de Tilburgers met 4-0 verslagen door het Schotse Rangers FC. Van de vier gespeelde eredivisieduels werd er pas één gewonnen. Zondag was Feyenoord met 4-1 te sterk.