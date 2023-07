Vanavond op tv: De cocaïnestroom vanuit Ecuador • Massale protesten in Israël

De cocaïnestroom vanuit Ecuador naar Europa

Ecuador is het nieuwe knooppunt als het gaat om cocaïnetransport naar Europa. Het lijkt erop dat steeds meer internationaal opererende kartels het Zuid-Amerikaanse land hebben ontdekt. Volgens de douane is in Nederland alleen dit jaar al meer cocaïne uit Ecuador onderschept dan in heel 2022. Voor ons reden om af te reizen naar het land.