SP wijst opnieuw Lilian Marijnissen aan als lijsttrekker, 94 procent leden voor

De SP-leden hebben opnieuw Lilian Marijnissen gekozen tot lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op de partijraad in Amersfoort stemde 94 procent van de leden voor de huidige partijleider. Het partijbestuur heeft na de val van het vierde kabinet-Rutte Marijnissen gevraagd om zich weer kandidaat te stellen en ze heeft ja gezegd. In haar toespraak benadrukt ze dat haar partij zich wil inzetten voor mensen en "niet de markt". Ze zegt dat er na 13 jaar premierschap van Mark Rutte sprake is van "Amerikaanse toestanden". Ze wil dat haar partij zich blijft inzetten voor betere zorg en hogere salarissen van onder meer zorgpersoneel en leraren. Ook vindt ze dat Nederlandse energiebedrijven genationaliseerd moeten worden. Geen verkiezingsoverwinning Marijnissen volgde in december 2017, zo'n 5,5 jaar geleden, Emile Roemer op. Maar tot nu toe is het haar niet gelukt om een verkiezingsoverwinning binnen te halen: niet bij de Eerste Kamerverkiezingen en daarvoor de Provinciale Statenverkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar en de Europese Parlementsverkiezingen in 2019. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 verloor de SP vijf zetels, de partij heeft er nu negen. In de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van alle opiniepeilingen, ziet het er ook niet rooskleurig uit met 7 geschatte zetels. Marijnissen benadrukt dat de SP wel de tweede oppositiepartij in Nederland is. "Maar het kan veel beter." Ze zegt dat de verkiezingscampagne niet om "de poppetjes" moet gaan, maar om "ideeën en alternatieven".

Politiek verslaggever Albert Bos: "Zonder twijfel werd Lilian Marijnissen herkozen - ook omdat er geen logische opvolger voor haar is, en men in de partij ook tevreden over haar is. Al werd er onder haar leiding nog geen één verkiezing gewonnen, en zijn er alleen nog maar zetels ingeleverd. Daarnaast is er meer concurrentie voor de partij op links en zetten meer partijen in op thema's die belangrijk zijn voor de SP, zoals armoede en zorg. En daarmee dringt de vraag zich op of de partij zich nog genoeg kan onderscheiden en vernieuwen, ook op thema's die niet klassiek met de SP zijn verbonden."