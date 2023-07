Gegniffel om vraag voor Hassan: vier onderdelen op één Spelen? 'My goodness'

Sifan Hassan geniet momenteel van de zoektocht naar haar limieten. De 1.500, 5.000, 10.000 meter en marathon volgend jaar op de Olympische Spelen lopen? "Dat moet ik vanaf morgen elke dag gaan trainen", lacht ze de vraag weg.

Het is een vraag tijdens de persconferentie in Londen, op zondag de locatie voor diverse wedstrijden in de Diamond League-reeks, waar natuurlijk meer in opgesloten zit. Hassan staat namelijk dit jaar opnieuw garant voor succes.

Zo verraste de tweevoudig olympisch kampioen in april vriend en vijand op de marathon in Londen en ze won in juni bij de FBK-games met overmacht de 10.000 en 1.500 meter. Hassan maakte daarnaast bekend dat ze in oktober als klap op de vuurpijl de marathon van Chicago gaat lopen. En loopt ze daarvoor ook nog de WK atletiek in Boedapest.

Gniffelen

Er wordt wat gegniffeld als Hassan de vraag over haar theoretisch mogelijke programma op Spelen in Parijs gesteld krijgt. Meedoen aan vier onderdelen op de langeafstand op één Spelen klinkt onwaarschijnlijk, alleen al het idee... Met "My goodness" laat het Britse sprintkanon Zharnel Hughes blijken hoe onmenselijk dat eigenlijk klinkt.