Lhbtiq+-evenement Queer & Pride Amsterdam afgetrapt met tocht door binnenstad

Het lhbtiq+-evenement Queer & Pride Amsterdam is officieel van start gegaan met een manifestatie op de Dam en een wandeltocht naar het Museumplein.

Rond 13.00 uur vertrok de wandelstoet voor de jaarlijkse Pride Walk, vooropgegaan door een groep lhbtiq+-motorrijders. De deelnemers daarachter droegen verschillende spandoeken waarmee ze aandacht vragen voor diverse lhbtiq+-gerelateerde doelen.

Zo was er onder meer een groep die opkwam om het stigma rondom aids te doorbreken en een groep die aandacht vroeg voor de rechten van intersekse personen. Ook werd de leus "We are unstopable, another world is possible", geroepen door sommigen. Die wordt ook veel gebruikt bij demonstraties tegen klimaatverandering.

Spreekkoren

Maar er was bijvoorbeeld ook een deelnemer die aandacht vroeg voor het stoppen van kwetsende spreekkoren in stadions waarin voetbalfans het woord 'homo' gebruiken als scheldwoord. De KNVB maakte deze maand bekend harder te gaan optreden tegen zulke spreekkoren, die onder meer te horen waren tijdens de bekerfinale in De Kuip op 30 april.

Het nieuwe evenement Queer & Pride Amsterdam vervangt het oude Pride Amsterdam en duurt vijftien dagen in plaats van acht. Twee organisaties zijn los van elkaar verantwoordelijk voor de evenementen.

De nadruk van de eerste week, Queer Amsterdam, ligt vooral op gemarginaliseerde groepen uit de lhbti+-gemeenschap. Daarbij zijn ook huidskleur en culturele achtergrond een factor. De tweede week, Pride Amsterdam, lijkt op eerdere edities en heeft als hoogtepunt de Canal Parade, de optocht van boten door het centrum van de stad die op 5 augustus wordt gehouden.