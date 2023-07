Inspectie waarschuwt voor illegaal opvoeren fatbikes

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt opnieuw voor het opvoeren van fatbikes. De aanleiding is een steekproef van het BNNVARA-programma Kassa. De redactie vroeg acht winkels dit speciale type elektrische fiets voor een kind van twaalf jaar op te voeren en van een gashendel te voorzien. Vijf van de acht winkels stemden hierin toe.

Een fatbike is een elektrische fiets met trapondersteuning die niet harder kan dan 25 km per uur, een motor heeft van minder dan 250 watt en die niet kan rijden zonder te trappen, wat een gashendel overbodig maakt.

Maar door hem op te voeren wordt een fatbike voor de wet een brommer. "En dan zijn rijbewijs, kenteken, helm en WA-verzekering verplicht", zei ILT-directeur Karin Visser vorige maand al. "Wij vinden dat de verkopers van dergelijke fietsen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ze moeten goede voorlichting geven aan potentiële kopers én voldoen aan wet- en regelgeving."

Dwangsommen

De inspectie waarschuwde vorig jaar 27 internetaanbieders die fatbikes verkochten die harder gingen dan 25 km per uur of een vermogen hadden van meer dan 250 Watt. Ze kregen te horen dat ze in overtreding waren, omdat ze feitelijk brommers verkochten. Vijftien aanbieders stopten daarna met het aanbieden van fatbikes.

In april stuurde de ILT stuurde negen aanbieders die toch doorgingen een last onder dwangsom. Dat betekende dat ze een boete tegemoet konden zien als ze er niet mee zouden stoppen. De boete kan oplopen tot 15.000 euro. Tegen drie aanbieders loopt die procedure nog.

De Fietsersbond pleitte in januari voor strengere regels voor fatbikes: