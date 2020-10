Afspraken met Grapperhaus stuiten op weerstand bij enkele kerken

Een eucharistieviering in Haarlem - ANP

De afspraken tussen minister Grapperhaus en de kerkelijke koepels om kerkdiensten zoveel mogelijk online te houden en maximaal 30 mensen in de kerk te laten, zonder te zingen, zijn niet overal goed gevallen. Zo is er volgens bisdom Roermond geen overleg geweest tussen de overheid en de Nederlandse Bisschoppenconferentie, het overlegorgaan waarin de zeven Nederlandse bisschoppen zitting hebben. "De komende dagen zal duidelijk worden op welke wijze de Rooms-Katholieke Kerk zich hiertoe zal verhouden. Op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over", staat op de website van bisdom Roermond te lezen. 'Pijn in het hart' De protestantse kerk is er al wel uit en adviseert "met pijn in het hart" aan gemeenten om de richtlijnen van de overheid ter harte te nemen. "Ik hoop dat mensen er op vertrouwen dat wij er alles aan doen om de belangen van onze gemeenten onder de aandacht te brengen, maar dat soms het algemene belang, de volksgezondheid en de beeldvorming rond kerken, belangrijker is dan ons eigen belang", zegt directeur Jurjen de Groot. Ook het Centraal Joods Overleg lijkt welwillend. "Laten we elkaar beschermen, juist tijdens de joodse feestdagen", twittert het CJO. Een Rotterdamse moskeekoepel adviseert moskeeën de komende tijd geen vrijdaggebed te organiseren. "Een besmetting is er al een te veel", zegt directeur Mohamed Bouimj van de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond. "Daarom adviseren wij dit, in het belang van onze samenleving."

De nieuwe afspraken zijn niet afdwingbaar en de naleving ervan kan door de overheid niet worden gecontroleerd. "We kunnen als overheid geen kerkgebouwen binnentreden, dat is een heel oud grondrecht", zei minister Grapperhaus na afloop van het overleg met de kerkelijke koepels. "Maar ik vertrouw erop dat iedereen meedoet."

De burgemeester van Gouda kan zich niet vinden in het advies. In de stad staat de Sint-Janskerk, de langste kerk van Nederland die ook dienst doet als museum en concertzaal. De kerk heeft een culturele ontheffing gekregen van de Veiligheidsregio en daardoor mogen doordeweeks 300 mensen tegelijk het museum in de kerk bezoeken en 250 mensen kunnen er samen een concert bijwonen. Maar bij een kerkdienst op zondag mogen er maar 30 mensen naar binnen. "Onnavolgbaar" en "onterecht", noemt burgemeester Pieter Verhoeve dat:

De Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst weet nog niet of de maatregelen worden opgevolgd. Zondag ontstond veel commotie over de kerk waar drie diensten gehouden met maximaal 600 kerkgangers. "Ik ben teleurgesteld", zegt secretaris Albert Bouwman. "Er is in onze ogen niets bijzonders gebeurd. Wij houden deze drie wekelijkse diensten met 600 man al sinds juli." Ook in andere kerken gebeurt dat volgens hem. "Het lijkt net of wij in Staphorst een uitzondering vormen, dat is niet waar."

