Hamilton verrast Verstappen in laatste meters kwalificatie en pakt pole

Max Verstappen heeft net niet zijn zesde poleposition op rij veroverd in de Formule 1. De Nederlander start zondag bij de Grand Prix van Hongarije verrassend als tweede achter Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Die dook in de laatste meters van de kwalificatie 0,003 seconde onder de tijd van Verstappen. Het betekende de 104de poleposition voor Hamilton in zijn carrière. De laatste keer dat de Britse zevenvoudig wereldkampioen van de eerste plek mocht vertrekken was in Saudi-Arabië in 2021. McLaren-coureur Lando Norris start morgen als derde in Hongarije. 'Voelt als de eerste' "Ik was vergeten hoe dit voelt", zei Hamilton na afloop. "Ik heb de hele ronde geen adem gehaald, geloof ik. Ik stapte helemaal buiten adem uit. Een heel bijzonder gevoel, het voelt als de eerste." Het was voor de Brit de negende keer dat hij in Hongarije de eerste plek veroverde in de kwalificatie. "Een topdrie in de race zou al fijn zijn. Verstappen is de favoriet, hij lijkt iets sneller. Maar hopelijk kan ik hem achter me houden bij de start en dan zal ik er alles aan doen om mijn leidende positie te verdedigen."

Afbeelding ter illustratie - NOS

Verstappen stapte gefrustreerd uit zijn auto en liet duidelijk merken niet blij te zijn met zijn bolide. "De auto voelde helemaal niet goed vandaag, gisteren ook al niet. Ik heb in alle sessies geploeterd. De balans was slecht en de auto schoot alle kanten op, ik reed op ijs." "Dit is extreem teleurstellend. En dan heb ik het niet over het resultaat, maar over de auto. Als je kijkt naar onze resultaten dit seizoen is dit gewoon ondermaats. Maar dit kan gebeuren. We kunnen niet altijd perfect zijn." Lastige kluif Wat betreft zijn kansen voor de race denkt Verstappen dat hij een lastige kluif gaat krijgen aan Hamilton. "Het gaat niet eenvoudig worden om te winnen. Mercedes is snel in de race en nu staan ze vooraan. Dat hebben we nog niet meegemaakt dit jaar."

Max Verstappen in actie in Hongarije - Reuters

Daniel Ricciardo, sinds dit weekend de vervanger van de weggestuurde Nyck de Vries, zette voor AlphaTauri de dertiende tijd neer. Daarmee deelde hij bij zijn rentree meteen een tik uit aan ploeggenoot Yuki Tsunoda, die als zeventiende zal starten op zondag. Nieuwe opzet De kwalificatie op de Hungaroring stond vooral in het teken van een nieuwe opzet rondom de strijd om de startplekken. De coureurs beschikken over elf setjes banden in plaats van de gebruikelijke dertien. Dit om de vracht te verminderen die vervoerd moet worden richting een GP-weekend. Daarnaast waren de coureurs verplicht om in de eerste sessie tijdens de kwalificatie de harde witte band te gebruiken, in de tweede sessie de gele band en in de derde en beslissende kwalificatiesessie de snelle rode band. Het zorgde ervoor dat het veld flink werd opgeschud tijdens de sessies. Zo was Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu, die dit seizoen nog niet beter dan een twaalfde plek haalde in de kwalificatie, de snelste tijdens de eerste sessie. Verstappen volgde op 0,175 seconde.

Verstappen baalt van nieuwe opzet De andere opzet rondom het bandengebruik doet dit weekend voor het eerst zijn intrede. Het was de bedoeling dat deze opzet zijn intrede zou doen bij de Grand Prix van Emilia-Romagna, maar die race werd in mei afgelast vanwege de overstromingen in Italië. Later dit jaar, tijdens de GP van Italië op Monza in september, wordt de regel nogmaals gehanteerd. Verstappen liet vrijdag al optekenen niet heel blij te zijn met de nieuwe opzet. De Nederlander heeft wat updates aan zijn auto, maar kon die niet volledig testen tijdens de tweede vrije training. "Het is lastig om er iets over te zeggen. We moeten de data goed bekijken en zien of alles klopt, want we hebben niet veel banden kunnen gebruiken. We zijn nu banden aan het sparen en dat lijkt mij niet de bedoeling."

Het grootste slachtoffer van Q1 was George Russell. De Britse Mercedes-coureur zette de achttiende tijd neer en kwam in zijn laatste ronde net tekort om zich bij de beste vijftien en dus de tweede sessie te scharen. Ricciardo deed bij de eerste kwalificatiesessie sinds zijn rentree ploeggenoot Tsunoda meteen pijn door zich wel te plaatsen voor de tweede sessie. Tsunoda zette de zeventiende tijd neer. Track limits De coureurs worstelden tijdens de kwalificatie flink met de track limits. Meerdere rijders zagen hun tijd afgenomen worden, omdat ze de baanlimieten overschreden. Het zorgde ervoor dat Verstappen in de tweede sessie nog een keer aan de bak moest, omdat zijn snelste tijd werd verwijderd. Het leverde hem de derde tijd op achter Lando Norris (McLaren) en Hamilton. Carlos Sainz werd het kind van de rekening. De Ferrari-rijder viel net buiten de boot met de elfde tijd, 0,002 seconde langzamer dan nummer tien Fernando Alonso.

Carlos Sainz haalde Q3 net niet - Reuters