Hamilton snelste in derde vrije training GP Hongarije, net voor Verstappen

In een training die vooral in het teken stond van aanvoelen hoe de banden het hielden op de Hungaroring, moest de Nederlander alleen Lewis Hamilton voor zich laten gaan. Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez, die tijdens de eerste vrije training op vrijdag crashte, volgde op 0,006 seconden achter Verstappen.

Na een rustige en weinig verheffende trainingsdag op vrijdag , waar de eerste vrije training door regen werd lamgelegd en hij in het in de tweede vrije training rustig aan deed, heeft Max Verstappen in de derde vrije training voor de Grand Prix van Hongarije zich wel laten zien. De WK-leider zette de tweede tijd neer.

Daniel Ricciardo, sinds dit weekend de vervanger van de weggestuurde Nyck de Vries, zette voor AlphaTauri de achttiende tijd neer. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda was de traagste van het veld.

Andere opzet met banden

Tijdens dit raceweekend in Hongarije is er gekozen voor een iets andere opzet. De coureurs beschikken maar over elf setjes banden in plaats van de gebruikelijke dertien. Dit om de vracht te verminderen die vervoerd moet worden richting een GP-weekend.

Daarnaast zijn de coureurs verplicht om in de eerste sessie tijdens de kwalificatie de harde witte band te gebruiken, in de tweede sessie de gele band en in de derde en beslissende kwalificatiesessie de snelle rode band.

Het was de bedoeling dat deze opzet zijn intrede zou doen bij de Grand Prix van Emilia-Romagna, maar die race werd in mei afgelast wegens overstromingen in Italië. Later dit jaar, tijdens de GP van Italië op Monza in september, wordt de regel nogmaals gehanteerd.

Verstappen baalt

Verstappen liet vrijdag al optekenen niet heel blij te zijn met de nieuwe opzet. De Nederlander heeft wat updates aan zijn auto, maar kon die niet volledig testen tijdens de tweede vrije training.

"Het is lastig om er iets over te zeggen. We moeten de data goed bekijken en zien of alles klopt want we hebben niet veel banden kunnen gebruiken. We zijn nu banden aan het sparen en dat lijkt mij niet de bedoeling."

De kwalificatie, erg belangrijk op de Hungaroring omdat inhalen op dit circuit niet heel makkelijk is, begint op zaterdag om 16.00 uur. De race op zondag begint om 15.00 uur.