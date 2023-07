Wiegmans Engeland op WK moeizaam langs Haïti, Denemarken wint in laatste minuut

Engeland is bij het WK voetbal goed weggekomen bij de openingswedstrijd in groep D. De Europees kampioen ploeterde tegen WK-debutant Haïti. Een penalty in de eerste helft was net genoeg voor de winst: 1-0. In dezelfde groep won Denemarken met 1-0 van China, dankzij een treffer in de laatste minuut.

Het team van bondscoach Sarina Wiegman is een van de favorieten voor de titel. Engeland staat op de vierde plaats op de wereldranglijst, Haïti staat slechts op de 53ste plaats. Toch maakten Les Grenadieres het de Lionesses flink moeilijk.

Dat was vooral te danken aan Melchie Dumornay, de pas 19-jarige middenvelder was de grote uitblinker. Niet voor niets is ze net gekocht door internationale grootmacht Olympique Lyonnais.

Sterk begin, tot de penalty

In het eerste kwartier ontsnapte het team van Wiegman op het nippertje aan een vroege achterstand, nadat spits Roselord Borgella een schitterende voorzet kreeg vanaf de middenlijn van Dumornay. Oog in oog met de Engelse keeper Mary Earps schoot ze net naast.