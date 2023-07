Erehaag voor bedenker van 'de kapsalon' in Rotterdam

Vrienden, kennissen, winkeliers en wijkbewoners verzamelden zich vanochtend bij de kapperszaak van Gomes in Rotterdam-West. Toen de rouwstoet bij de salon stopte, werd er geklapt en gehuild, zo zag een aanwezige verslaggever van Rijnmond .

In Rotterdam hebben honderden mensen de laatste eer betuigd aan Nataniël 'Tati' Gomes, de kapper die het gerecht de kapsalon bedacht. Gomes overleed vorig weekend op 47-jarige leeftijd.

De van oorsprong Kaapverdiaanse Gomes bedacht het inmiddels beroemde gerecht in 2003. Hij bestelde altijd patat met shoarma of kebab, tomaat, gesmolten kaas, sla, sambal en knoflooksaus bij een nabijgelegen shoarmazaak.

Voor het gemak werd dat op een gegeven moment aangeduid als "kapsalon", omdat de bedenker een kapperszaak had. Begin dit jaar vierde shoarmazaak El Aviva de twintigste verjaardag van de kapsalon. Het gerecht is inmiddels in heel Nederland en ver daarbuiten populair.