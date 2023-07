Burgemeester Purmerend wil snel een messenverbod na reeks geweldsincidenten

De burgemeester van Purmerend wil zo snel mogelijk een messenverbod instellen na een reeks geweldsincidenten in de stad. De afgelopen weken zijn in Purmerend zeker vier steekpartijen geweest, waar vooral jonge mensen bij betrokken waren.

Zo raakte afgelopen donderdag een 17-jarige jongen gewond bij een steekpartij bij een winkelcentrum. Drie weken eerder, op 1 juli, vond er een steekpartij plaats aan de Zonnelaan. Daarbij raakte een 15-jarige jongen ernstig gewond. Een andere jongen van 17 liep lichte verwondingen op.

In juni vonden er binnen een etmaal twee steekpartijen plaats. Op 7 en 8 juni werden twee jongens van 16 jaar neergestoken. Zij raakten lichtgewond.

Naast de steekpartijen hebben er in korte tijd twee gewelddadige berovingen plaatsgevonden en is een handgranaat aangetroffen bij een festivalterrein. Voor de incidenten zijn verschillende aanhoudingen verricht. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

'Tot hier en niet verder'

Volgens de burgemeester Ellen van Selm zijn er zorgen over de reeks geweldsincidenten. "We kunnen er niet aan de voorkant komen", zegt Van Selm tegen NH Nieuws. "De jongelui hebben veel online contact met elkaar, maar het zijn niet steeds dezelfde groepen. Het zijn wisselende samenstellingen."

Met een messenverbod wil het stadsbestuur een lijn trekken. "Dit verbod zal dit soort incidenten niet kunnen voorkomen, maar het geeft wel duidelijk de grens aan. Tot hier en niet verder." Daarnaast roept Van Selm de jongeren op om niet mee te doen met de online oproepen tot geweld. "Het is niet goed als de zaak opgejut wordt. We willen het voorkomen, zeker in deze vakantieperiode."

Het messenverbod zal na de zomervakantie in de raad besproken worden. Volgens de burgemeester komt dit omdat het verbod ijzersterk moet zijn. "Als we dit invoeren, moet het ook stand houden. In andere steden hebben we namelijk gezien dat het verdedigd moet worden als er rechtszaken over komen. Daarom hebben we politie-informatie nodig en daar wordt hard aan gewerkt."

Landelijk verbod

De landelijke discussie rond de messenproblematiek onder jongeren speelt al enige tijd. In 2020 berichtte de NOS over het toenemend aantal steekincidenten onder minderjarigen. Jongerenwerkers trokken toen aan de bel over de verharde straatcultuur en het wapenbezit onder jongeren.

Verder vroegen de burgemeesters in 2020 om een messenverbod. In november dat jaar liet het kabinet weten aan zo'n verbod te werken. In afwachting van het landelijk messenverbod voor minderjarigen heeft een aantal gemeenten al een algeheel messenverbod ingesteld, zoals Groningen, Middelburg en Vlissingen.