Agent gewond na uitgaansgeweld Tilburg, zes aanhoudingen

In het centrum van Tilburg is afgelopen nacht een agent gewond geraakt in een nacht vol uitgaansgeweld. Zes mensen zijn opgepakt, een van hen had een veiligheidsvest uit een politieauto gestolen.

Volgens de politie was er rond 04.00 uur een ruzie tussen een man en vrouw. Agenten probeerden de boel te sussen, waarna het stel agressief werd. Ook omstanders keerden zich toen tegen de politie. De vrouw verzette zich hevig tegen haar aanhouding. Een van de agenten werd in het tumult in het gezicht geslagen en liep verwondingen op aan het hoofd.

In totaal werden in het uitgaansgebied zes mensen aangehouden. Een 18-jarige Tilburger wordt verdacht van mishandeling van de agent. Hij had een boksbeugel bij zich. Het is niet duidelijk of die ook is gebruikt.

Een man van 28 werd later die nacht opgepakt vanwege het gestolen veiligheidsvest. Hij vluchtte in zijn eigen auto, maar werd uiteindelijk staande gehouden. De man had te veel gedronken.