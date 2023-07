Buiten de Randstad bepalen lokale auteurs de bestsellerlijsten

Een boek over bankjes in Winterswijk, de architectuur van Heerlen of een thriller in het Limburgse landschap. In de Randstad zouden deze boeken misschien niet meteen opvallen, maar binnen de regio waar de verhalen zich afspelen zijn ze zeer succesvol. De boeken staan allemaal in de top-5 van de lokale boekenwinkels.

Plekken buiten steden bieden soms aantrekkelijker landschappen voor een verhaal, zoals de heuvels van Limburg, of het uitgestrekte platteland van Groningen, vinden uitgevers van boeken in de regio's. Sommige onderwerpen moeten zich wel lokaal afspelen, vinden schrijvers. Zoals over de gaswinning in Groningen in de politieke ecothriller 'Quarantaine' of 'De Beesten' van Gijs Wilbrink in de Achterhoek.

"De trend was er eigenlijk al, maar we zíen het nu pas", zegt oud-uitgever en boekenexpert Lidewijde Paris. "In deze woelige tijden van crises en oorlog waarop niemand greep heeft, zoeken mensen naar herkenning, naar iets vertrouwds. Een regioboek voedt je herkomst en je tradities. De omgeving waar je bent opgegroeid komt tot leven."

Bij de boekhandels in de regio zijn dit de bestsellers, en die wijken erg af van de landelijke bestsellerlijsten. "Ik dompel met regionale plekken mijn personages onder."