Utrecht sluit winkels en parken om 22.00 uur na chaos in binnenstad

Avondwinkels en supermarkten in Utrecht gaan op donderdag, vrijdag en zaterdag om 22.00 uur dicht. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de gemeente en winkeliers. Ook is vanaf woensdag een aantal parken tussen 22.00 en 06.00 uur verboden gebied.

De maatregelen volgen op de chaotische toestanden die afgelopen weekend ontstonden na de sluiting van cafés en restaurants om 22.00 uur, schrijft RTV Utrecht. Bij twee winkels in de binnenstad die 's avonds nog open waren, probeerde veel klanten toch nog aan alcohol te komen.

In een aantal parken en rond een campusgebouw zorgden dronken jongeren voor overlast. De Veiligheidsregio Utrecht kondigt nu aan dat het Griftpark, het Wilhelminapark en park Lepelenburg 's avonds op slot gaan.

Contraproductief

Burgemeester Den Oudsten wil onder meer regelmatig politieagenten en handhavers laten surveilleren. "We hopen dat jongeren hun verantwoordelijkheid nemen. Ze moeten echt meehelpen om het virus te bedwingen." Lukt dat niet, dan vreest hij dat er "veel draconischer maatregelen" komen.

Sinds vorige week moeten cafés en restaurants in het hele land om 22.00 uur de deuren sluiten. Vanuit de horeca werd direct gewaarschuwd voor wantoestanden. "Als iedereen rustig naar huis gaat dan werkt de 22.00 uur-regel. Hier werkte het het afgelopen weekend contraproductief", aldus Den Oudsten.