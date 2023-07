Toerist poept op slapende man Mallorca, eiland is klaar met excessen toerisme

Op de ongedateerde video is te zien hoe een jonge jongen zijn broek omlaag trekt en op de boulevard van de badplaats El Arenal twee keer zijn behoefte doet op de slapende man. Op de achtergrond is gelach te horen.

"Op het eiland is in mei een campagne gestart om een ander soort toeristen aan te trekken. Mallorca is een populaire vakantiebestemming onder jonge groepen toeristen. Niet alleen Nederlanders, maar ook bijvoorbeeld Britten en Duitsers. Zij gaan vooral naar het eiland om te feesten. De lokale autoriteiten zijn dit soort toeristen helemaal zat.

Vorige week nog werden vijf Duitse jongeren op het eiland gearresteerd. Zij worden ervan beschuldigd een Duits meisje in een hotelkamer te hebben verkracht. Ook ontstaan regelmatig vechtpartijen onder de veelal jonge toeristen.

In 2021 mishandelde een groep jonge Nederlandse mannen hun landgenoot Carlo Heuvelman in Playa de Palma. Heuvelman werd onder meer hard tegen het hoofd geschopt en overleed later aan de gevolgen van hersenschade in het ziekenhuis. Hoofdverdachte Sanil B. werd eind vorig jaar veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf.

Zowel B. als het OM ging in de zaak in hoger beroep. Eerder deze maand werd besloten dat B. tijdens het hoger beroep blijft vastzitten.

Goedkope bestemming

Meerdere budgetluchtvaartmaatschappijen vliegen dagelijks naar het eiland, waardoor het eiland een goedkope vakantiebestemming is voor jongeren. Om overlast tegen te gaan, lopen er naast Spaanse politieagenten in de populaire badplaatsen van Mallorca ook een aantal Duitse politieagenten rond. Eerder werden ook al Britse en Franse agenten ingezet.

Deze aanpak wordt niet alleen in Mallorca gehanteerd. In het Belgische Knokke liepen vorig jaar Nederlandse agenten rond om uitgaande jongeren in toom te houden.