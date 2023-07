Jonker beducht voor WK-opponent Portugal: 'Ze spelen precies zoals wij'

Toch is hij waakzaam. "We hebben een paar weken geleden ook gezien hoe lastig Engeland het met Portugal had", doelt Jonker op het 0-0 gelijkspel van Portugal tegen de regerend Europees kampioen.

Nederland trof Portugal vorig jaar in de groepsfase van het Europees kampioenschap. Oranje won toen met 3-2. "Het was een heel lastige wedstrijd, zwaarbevochten. Die wedstrijd is moeilijk te vergelijken met nu, want ik was er toen niet bij", aldus Jonker.

Daniëlle van de Donk maakte op het EK de winnende treffer tegen Portugal. De ervaren middenvelder was de afgelopen dagen niet fit genoeg om mee te trainen, maar kon vrijdag volgens Jonker weer voor "een groot stuk" meedoen. De bondscoach vertrouwt erop dat hij Van de Donk tegen Portugal kan gebruiken.

"Ik denk dat het helemaal goedkomt", zegt Jonker, die op basis van de laatste training wil kijken of Van de Donk fit genoeg is voor een basisplaats. Het is overigens om privacyredenen onduidelijk wat de klachten van de speler van Olympqiue Lyonnais zijn.

Oranje in 5-3-2

Sherida Spitse zei het niet hardop, maar liet tussen de regels door merken dat ze als centrale verdediger begint in een 5-3-2-systeem. "Het is wel een beetje anders, want normaal gesproken ben ik de nummer 6 op het middenveld", aldus de speelster van Ajax. "Ik kom wel in mijn kracht met mijn passing. Dat is alleen maar mooi."

De Oranjeselectie bekeek vandaag het andere duel uit groep C tussen de titelhouder Verenigde Staten en Vietnam (3-0). "We kijken veel wedstrijden, omdat we voetbal gewoon leuk vinden. We keken er niet op een tactische manier naar, maar beide teams spelen aardig", zegt Spitse.