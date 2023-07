Williams viert 800ste race tweemaal: 'Iconisch team hoort niet in achterhoede'

Meerdere wereldtitels Williams is al ruim 45 jaar actief in de koningsklasse van de autosport. De renstal veroverde zestien wereldtitels. Negen keer won het team het WK voor constructeurs. Alleen Ferrari (16) heeft meer wereldtitels. McLaren en Mercedes kwamen tot acht en Red Bull heeft er 'slechts' vijf. Zeven keer werd een coureur van Williams wereldkampioen: Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill en Jacques Villeneuve.

Gevolg: opeens was Silverstone grand prix nummer 799 voor Williams. "Heel jammer. Het paste net zo mooi op de kalender, maar we gaan het feest gewoon twee keer vieren", besloot teambaas James Vowles. "We willen niet dat de Britse fans onze ererondes met klassieke F1-auto's missen. We hebben een grote rol gespeeld in de historie van deze sport en willen dat showen. Samen met Ferrari en McLaren horen we bij de drie succesvolste teams in de de F1-historie." En dus prijkte er op Silverstone een prominente 800 en een glimmende Union Jack op de motorkap van coureurs Alex Albon en Logan Sargeant. "Het is ook echt dé plek om onze mijlpaal te vieren", zei Albon al voor het raceweekend. "Ik verwacht dat onze auto hier goed uit de verf komt. Het zou fantastisch zijn om punten te scoren in onze jubileumrace, al is het niet meer het jubileum."

Alexander Albon met het nummer 800 op zijn auto tijdens de GP van Engeland - Reuters

Het bleken geen loze woorden. De Thais-Britse coureur schoot pijlsnel uit de startblokken met zijn naar oprichter Frank Williams vernoemde FW45: in alle trainingen deed hij voorin mee. Een ongekende luxe voor Williams, geplaagd door onthutsend magere seizoenen. "Ik ben erg blij. De updates op de auto lijken te werken", analyseerde Albon wat voorbarig. "Het zou kunnen zijn dat we weinig benzine aan boord hadden en vrij licht waren", knipoogde zijn teambaas Vowles. Maar de truc werkte: Williams viel op. Albon genoot Maar ook de kwalificatie ging goed: Albon - een paar jaar geleden gewogen, te licht bevonden en keihard afgedankt door Max Verstappens Red Bull Racing - zette de FW45 op de vierde startrij. "Na de trainingsresultaten is dit bijna een teleurstelling", relativeerde Albon. "Maar we mikten op de vijftiende startplek, dus ik besef echt wel dat dit erg goed is. Nu nog in de race oogsten." Ook dat lukte. Albon werd achtste en versloeg beide Ferrari's. "Ik heb genoten", jubelde hij. "De race had geen rondje langer moeten duren. Hijgende Ferrari's in je nek, dat is niet aangenaam. Ik moest flink van me afbijten, maar dit voelt als een podiumfinish." Albon werd omarmd door het publiek. "Ik heb Thais bloed, maar ben hier opgegroeid. Vandaag ben ik voor de fans een Brit. Maar als het straks minder gaat, zie ze me weer als Thai hoor."

In Hongarije, waar Williams dit weekend écht de 800ste grand prix rijdt, wordt het lastig, voorspelt Albon. "In Boedapest ben ik Thai", grapt hij. De bochtige Hungaroring ligt Williams minder. "We kennen de zwakke en sterke kanten van de auto." En cryptisch: "Het is belangrijk dat je begrijpt waarom je langzaam bent, maar je moet ook weten waarom je snel bent." Albon weet wat de achilleshiel is. "Wij verliezen veel tijd bij het remmen en zijn sterker op snelle circuits. Daarom ging Silverstone goed, maar hier wordt het geen feest."

Afbeelding ter illustratie - NOS

Dat het grote Williams na een dreigende ondergang opkrabbelt is helder, maar de weg naar de top is lang. "Dit team heeft lang onderaan gebungeld, maar we naderen de middenmoot. We kunnen vechten met deze auto", stelt Sargeant. Albon knikt. "We zijn niet overal top, maar punten pakken als de kans zich voordoet lukt vrij aardig." Coulthard straalt "Het zal nog jaren duren voordat Williams weer meedoet om GP-zeges", voorspelt David Coulthard. De Schot die in de jaren negentig bij Williams reed, straalt als hij praat over zijn oude racewapens. "De tiencilinder lag me goed. Het was een geweldige generatie. Ze waren ook veel lichter dan de huidige auto's. Daar is elke coureur dol op." Coulthard is opgelucht dat zijn oude werkgever in rustiger vaarwater komt. "Ze hebben turbulente seizoenen achter de rug. In mijn tijd was Williams de dominante renstal, zoals Verstappens Red Bull Racing dat nu is." "Ik zie Williams een solide middenmoter worden. Dat verdienen ze. Een iconisch team met zoveel grote namen hoort niet mee te hobbelen in de achterhoede."