Britse band in Maleisië van podium gehaald om zoen en kritiek op lhbti-beleid

De Maleisische minister van Communicatie noemde het optreden in eerste instantie "erg respectloos". Het gehele festival is inmiddels stopgezet. "We sluiten geen compromis met welke partij dan ook die Maleisische wetten aanvecht, bekritiseerd of geweld aandoet", zei hij na een gesprek met de organisatie. The 1975 mag in Maleisië niet meer optreden.

De band was gisteravond de hoofdact op het driedaagse Good Vibes-festival in Kuala Lumpur. De organisatie zegt dat ze het optreden heeft beëindigd, omdat de band zich niet aan de voorschriften voor optreden hield. Homoseksualiteit is verboden in Maleisië. Er staat een straf van maximaal twintig jaar op.

De Britse indiepopband The 1975 is gisteravond op een festival in Maleisië van het podium gehaald. Nadat de zanger tekeer was gegaan tegen de anti-lhbti-wetgeving in Maleisië zoende hij de bassist van de band vol op de mond.

Voorafgaand aan de zoen met de bassist zei zanger Matty Healy dat hij vanwege de anti-lhbti-wetten liever niet in Maleisië had willen spelen. "Het was een vergissing. Toen we de optredens boekten, heb ik er niet op gelet. Ik zie de fucking bedoeling niet om The 1975 uit te nodigen in een land en ons dan vertellen met wie we seks mogen hebben."

Om het publiek niet teleur te stellen, wilde hij toch doorgaan.

Daarna volgde een twintig seconden durende zoen op de mond, gevolg door hun nummer I Like America & America Likes Me. Dertig minuten na het begin van de set liep de band van het podium. "We zijn zojuist verbannen uit Kuala Lumpur, tot de volgende keer", zei Healy nog.

Verkiezingen

Homoseksualiteit is een misdrijf in Maleisië. Ongeveer 60 procent van de inwoners is moslim. Volgende maand zijn er regionale verkiezingen. De belangrijkste tegenstander van de regeringspartijen is een conservatieve alliantie van moslimpartijen. Zij verwijten de regering dat die niet genoeg doet om de rechten van moslims te beschermen.

Premier Anwar heeft de afgelopen weken herhaaldelijk gezegd dat hij zal opkomen voor de waarden van de islam. In die context noemde hij onder meer het niet erkennen van lhbti-rechten.

In mei liet de regering horloges uit de Pride-collectie van het Zwitserse merk Swatch in beslag nemen. Met die serie steunt Swatch de lhbti-gemeenschap. Eerder deze week werd bekend dat Swatch de Maleisische regering had aangeklaagd vanwege de inbeslagname, omdat het bedrijf zegt reputatieschade te hebben opgelopen.