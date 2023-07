Verenigde Staten beginnen WK met zege in poule Oranje, Japan verslaat Zambia

De Amerikaansen stapelden kans op kans voor de pauze. Vietnam, dat net als zeven andere landen debuteert op dit WK, overleefde het eerste kwartier net niet. In de veertiende minuut scoorde de 22-jarige spits Sophia Smith na een mooie assist van Alex Morgan.

De Verenigde Staten zijn goed aan het WK begonnen. De regerend wereldkampioen en poulegenoot van Nederland in groep E zette Vietnam in Auckland eenvoudig aan de kant: 3-0. Japan won eveneens met veel goals; tegen Zambia werd het 5-0.

Kort voor rust werd een zwakke penalty van Morgan gekeerd door de uitblinkende keeper Thi Kim Thanh Tran. Toch was het bij rust 2-0. Diep in de blessuretijd was Smith opnieuw succesvol. Middenvelder Lindsey Horan kon een kwartier voor tijd vrij inschieten en tekende voor de 3-0.

Donderdag tegen Oranje

De Verenigde Staten wonnen het WK al vier keer, waaronder de laatste twee edities. Ook in Australië en Nieuw-Zeeland behoort de ploeg tot de favorieten.