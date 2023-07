Messi schittert bij debuut voor Inter Miami met winnende treffer

Lionel Messi heeft op prachtige wijze zijn debuut gemaakt voor de Amerikaanse club Inter Miami. De 36-jarige Argentijn maakte in de wedstrijd tegen het Mexicaanse Cruz Azul in de 94ste minuut uit een vrije trap de winnende treffer (2-1).

Messi begon de wedstrijd in de Leagues Cup, een zomertoernooi waaraan Amerikaanse, Mexicaanse en Canadese clubs deelnemen, op de bank en kwam in de 55ste minuut in het veld bij Inter Miami. Ook de van Barcelona overgekomen Sergio Busquets (35) maakt op hetzelfde moment zijn debuut voor de club van mede-eigenaar David Beckham.

In het uitverkochte stadion in Fort Lauderdale (21.000 toeschouwers) hadden fans honderden Amerikaanse dollars over om het debuut van Messi van dichtbij te aanschouwen. Er zou voor bepaalde zitplaatsen zelfs meer dan 1.000 dollar zijn betaald.

Messi tekende in juni bij Inter Miami een contract tot 2026, ondanks zijn wens om bij Barcelona terug te keren. De Catalanen konden om financiële redenen de Argentijn niet terug naar de club halen.