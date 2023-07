Meer dan duizend dode pinguïns aangespoeld in Uruguay

Voor de oostkust van Uruguay zijn de afgelopen tien dagen zo'n 1300 dode pinguïns aangespoeld. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is; het gaat in elk geval niet om vogelgriep. Daarop testten de dode dieren negatief.

Volgens het Uruguayaanse ministerie van Milieu waren de dieren vermagerd en hun magen leeg. "Het is normaal dat er pinguïns aanspoelen, maar niet in deze aantallen."

Het zijn voornamelijk jonge magelhaenpinguïns. Die broeden in het zuiden van Argentinië. In deze tijd van het jaar trekken ze naar het noorden op zoek naar voedsel en warmere wateren.

Mogelijk spelen overbevissing en illegale visserij een rol. Magelhaenpinguïns leven van kleine vissen in de zee. Ook de kou speelde waarschijnlijk mee. Normaal kunnen ze daar goed tegen, maar door het ontbreken van een vetlaag waren ze er dit keer mogelijk niet goed tegen beschermd.

Ook andere dode dieren

Volgens dierenorganisatie SOS Marine Wildlife Rescue zijn er ook zwakke pinguïns overleden door een subtropische cycloon in de Atlantische Oceaan, die onlangs Zuidoost-Brazilië trof.

Er zijn de afgelopen tijd voor de kust van Uruguay meer dode dieren aangespoeld, zoals albatrossen, meeuwen en zeeschildpadden. De verwachting is dat er de komende dagen nog meer dieren aanspoelen.