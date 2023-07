Etappe 20: In hoog tempo knokken om bollentrui op parcours dat Van Vleuten goed kent

De renners kunnen Parijs bijna zien liggen, nog 248 kilometer en de Tour is voorbij. Maar tussen de Franse hoofdstad en het peloton ligt nog een fraaie, maar erg zware rit door de Vogezen.

In de voorlaatste etappe is in de strijd om de gele trui - Jonas Vingegaard staat ruim 7,5 minuut voor Tadej Pogacar - alles wel beslist, zolang Vingegaard op zijn fiets blijft zitten, maar om de derde podiumplek kan nog worden geknokt. En zeker de bolletjestrui is nog niet definitief vergeven.

Het peloton fietst in de korte 133 kilometer lange etappe van Belfort naar Le Markstein over zes beklimmingen: één van de derde, drie van de tweede en twee van de eerste categorie.